木村拓哉抗疫期間家中素描　潮著Supreme聯名Tee、日本品牌老花鏡

日本東京緊急狀態尚未解除，日劇停拍，讓諸位明星們只能如木村拓哉所寫：「 STAY HOME!！STAY SAFE！STAY POSITIVE！！」大神待在家除了跟狗狗玩，幫兩位漂亮女兒拍影片，健身，另外就是畫畫了，大神說：「こんな時間の過ごし方、久々でしたぁ～‼️」（很久沒有這樣度過時間了！！）

總是看歪的我，毫不意外大神穿著愛牌 Supreme 與 Nike Jordan 2015AW 的聯名 T，用德國經典文具 STAEDTLER ergo soft 色鉛筆畫圖，畢竟這兩樣商品皆為經典。先來簡單講一下 STAEDTLER，這個 1800 年代由 Johann Sebastian Staedlter 創立於德國鈕倫堡的文具品牌，1835 年的紐約世界博覽會，公開宣告 J.S. Staedtler 是最早發明色鉛筆的人，而且早在他創立品牌之前所發明的粉蠟筆，「可以像鉛筆一樣被削出一支筆芯。」因為木村拓哉上傳IG的一張照片，讓 STAEDTLER ergo soft 全美油性色鉛筆在日本詢問度大增，還有就是大神戴的眼鏡。

木村拓哉一直是 Top 1 的帶貨王，A Bathing Ape 的羽絨外套，Red Wing、Nike Air Max 95 等，還有每部日劇裡戴的眼鏡。⟪美麗人生⟫ 讓美國小眾品牌 Black Flys的 King Fly 大賣，⟪CHANGE⟫ 戴的是白山眼鏡店的 Toss 1988， ⟪Grand Maison東京⟫ 戴著 Ray–Ban RB2140F 騎改裝哈雷（Harley），不意外地，大神連老花眼鏡都要帥。

木村拓哉畫畫戴的眼鏡來自日本品牌 DONT PANIC，官網介紹是這麼寫的：「誰都會發生的老花眼，DONT PANIC 讓老花眼成為時尚配件，無須一直戴上又拿下，即便是衝浪、滑板都可以戴。」沒錯，大神戴上了老花眼鏡，DONT PANIC 的老花眼鏡強調輕量，完全沒使用金屬零件，不用擔心鏡架因為汗水、海水而生鏽，喔，對了，大神戴的是 TYPE-02。

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