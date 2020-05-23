【新冠肺炎】可能是最富藝術色彩口罩　英國藝術家網上眾籌自救

英國文藝界大受新冠肺炎COVID-19影響，不過當地藝術家就決定自己藝術自己救，David Shrigley、Linder Sterling等4位藝術家近日就為Contemporary Art Society設計口罩，於網上眾籌平台發售，全數籌款用於協助國內博物館和年青藝術家，助文藝界共渡疫境。

疫情期間，各地藝文界大受打擊，不少展覽、演出被迫腰斬，創作者頓失收入來源。英國藝術家Matthew Burrows早前曾在Instagram發起#artistsupportpledge藝術家互助自救計劃，鼓勵藝術家在社交平台上載創作照片出售作品，再將部份收入用於購買其他藝術家創作，實行自己創作自己救。

英國除了Matthew Burrows的自助計劃，最近亦有藝術家不忘以創作參與抗疫，自助助人。David Shrigley連同Linder Sterling、Eddie Peake、Yinka Shonibare MBE 4位藝術家，就決定將創作搬上口罩，在網上為Contemporary Art Society的Rapid Response Fund眾籌，支援當地博物館及新晉藝術家，協助文藝界共渡疫境。

口罩設計4人4色：David Shrigley繼續貫徹手繪線條風格，Linder Sterling將自己為英國Punk Rock樂隊Buzzcock《Orgasm Addict》單曲所創作的封面設計搬上口罩，至於Eddie Peake的《People》系列畫作、Yinka Shonibare MBE創作中常見的布料花樣，同樣可見於這次在眾籌網站限量發售的口罩上。按圖看口罩設計和創作概念：

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Contemporary Art Society早前已籌得英鎊£100,000（約944,950港元），款項將直接用於購買藝術品，捐予英國國內約10間藝術館，而CAS這次再推口罩眾籌計劃，目標再籌 英鎊£80,000（約755,960港元）以協助更多藝術家和畫廊。一套４款口罩叫價英鎊£120（約1,134港元），網上眾籌計劃於數日內已籌得目標金額9成，不過布口罩始終抗疫效能有限，大家即使支持藝術，外出時還是要帶合規格的三層外科口罩方為上策。