【City Boy】前POPEYE造型師加持　日本大師深澤直人紙袋變時尚

日本造型師長谷川昭雄自從離開《POPEYE》自立門戶後，並無損其影響力，反而屢次顯示點石成金的威力。最近在他的個人網站中看到久違的「紙袋」SIWA，相信又會成為不少City Boy的目標單品。

長谷川昭雄由《Monocle》轉會到《POPEYE》，跟總編輯木下孝浩成了最佳拍檔，他的時尚穿搭將《POPEYE》倡議的City Pop風格發揮得淋漓盡至，成功把奢華與平價品牌襯托出當代風格，不是最純粹的Hi-End或Street，而是LOUIS VUITTON西裝、UNIQLO T恤、Levi's牛仔褲、Cartier腕錶、Nike波鞋等穿在一起，非但完全沒有違和感，更是令人眼前一亮。回顧長谷川昭雄《POPEYE》年代作品：

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離開《POPEYE》後，長谷川昭雄仍有替《UOMO》雜誌、UNIQLO、WTAPS等擔當造型師，不過他跟時尚網媒houyhnhnm合作的網站AH.H迴響更大，凡經過他參與造型，以至提及的品牌，都能引起時尚界的話題，日式街頭品牌SSZ、釣魚服品牌DIAWA PIER39、唱片廠牌Adult Oriented Records都是經他點石成金而人氣急升。

經長谷川昭雄點石成金，聽歌也變得時尚。（AH.H）

早前，長谷川昭雄在網站專欄Style of Authentic中，出現了久違的名字「SIWA紙和」。他表示因去購物時不想用膠袋，於是忽然想起SIWA，他本意是製作一款可放下黑膠唱片的手挽袋，原來SIWA本身已有合用的設計，於是他加上自家A.H、街頭品牌SSZ的Logo在袋上，變成一個三方聯乘，成日其日常用的袋子。可是長谷川昭雄仍未決定會否量產，大家只能期待他會帶來好消息。

長谷川昭雄看中了SIWA紙袋，並作三方聯乘合作。（AH.H）

「SIWA紙和」是日本設計大師的深澤直人於2008年創立的品牌，他曾任「無印良品」首席設計師，所以SIWA的紙袋也帶著MUJI的簡約基因。這些紙袋用上木材和纖維為原料製成的日本和紙，並由日本人手製造，每一張和紙都有獨一無二的摺痕，加上用家的使用習慣而令紋理變得更個人化。除了美麗外觀，SIWA的實用度也是頂級，高度承重能力不易破損外，也經過防水測試，能放心在雨天使用，還可放入洗衣機清洗，能長期保持乾淨。按圖看更多SIWA出品：

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現在經長谷川昭雄加持，相信又令一眾City Boy多一個買購物袋的理由了。