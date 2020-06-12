【蔦屋書店】與生物公司聯手出護膚品　書店出品會否更文青？

俗語有云：「女人錢最易賺。」日本知名書局蔦屋書店近日亦推出護膚產品，嘗試打入美妝市場。

較早前，蔦屋書店旗下九洲Kyushu Tsutaya公司與福岡生物初創公司SWF合作，創辦護膚品牌STATE OF THE ART，致力為用家研發出能發揮皮膚原始力量的美容產品。

是次領頭策劃的研究人員渡邊麗美（Remi Watanabe），不單曾在東京大學醫學院皮膚病學系任教，亦是低過敏性化妝品品牌NOV的董事，曾與1,700多位皮膚科醫生合作，並曾先後為四家化妝品公司研發產品，資歷豐富。

渡邊麗美過去曾目睹不少用家在使用各種美妝產品之後，皮膚出現各式各樣的問題，因此他希望能研發出一種可以發揮皮膚原始力量的美妝產品，為皮膚帶來「愉悅感」。

渡邊麗美在此四年間周遊世界，尋找具有高保濕功能的天然材料，終花了四年時間研發出帶有美膚功能的LUMERA 3.3。LUMERA 3.3是一種乳酸菌發酵而成的海藻，是次渡邊麗美與蔦屋書店聯乘合作的護膚品便使用了材料。

系列暫時僅推出三款產品，包括洗臉肥皂、導入液及精華，具有高度補濕及紓緩功能，適用於臉部及身體使用。產品暫於網上及九州六本松蔦屋書店公開發售，有興趣的朋友不妨一試。