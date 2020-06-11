【Zara】疫情下關閉1200間分店　小資女生悲歌　快時尚要靠聯乘？

快時裝王國Zara的母公司Inditex宣布將關閉旗下1000至1200間分店，讓不少小資非常緊張Zara的去向。

快時裝王國Zara母公司Inditex宣布將關閉旗下1000至1200間門市。（GettyImages）

成立於1975年的Zara，是為印地紡集團（Inditex）旗下的國際服裝零售商，以提供親民價的潮流服飾為原則。Zara當初為了達成成立目標，一改過去時裝業的製造及運銷手法，大大減少「前置時間」，從設計到銷售只需兩星期，讓消費者可以在短時間內收到最新穎的潮流服飾，相信曾在Zara購物的買家都曾感嘆整個購物過程的速度吧。

亦是因此，即使Zara推出的服飾多次被指抄襲高級品牌的設計，亦無阻Zara成為全球最受歡迎的時裝企業之一，短短四十餘年間即擴張成一家擁有超過7000間分店的企業，不少分店更位於一眾高級品牌的附近，足見其滲透力。而Zara的創辦人Amancio Ortega亦因此而名成利就，身家一度超越比爾蓋茲，令不少時裝人既羨慕又憤恨。

Zara的創辦人Amancio Ortega身家一度超越比爾蓋茲。（GettyImages）

然而，近日Zara母公司Inditex卻宣布因新冠肺炎Covid-19的影響，公司於本年二月至四月的營業額下跌足足44%，即亦減少收入4.09億歐元。在收益大幅減少之下，Inditex決定關閉1000至1200間Zara門市，估計屆時門市數目將由現時全球7,412間，減至6,700間至6,900間。Inditex表示，是次並不會減少公司員工數目，關閉門市的決定亦不會導致裁員，公司其後將主力發展網購服務。



Zara以貼地價錢、高級設計作招徠，除了引得普眾大眾青睞，一些名人、明星也是用家，甚至以庶渣價錢襯出燒鵝味道，Undercover主腦人高橋盾的模特兒女兒高橋Lala就是好例子，她穿上一件Zara人造皮褸，以Oversized穿搭方式，甚至有人誤以為是其父Undercover的出品來，可見Zara平得來，也甚具可塑性。Zara星級捧場客：

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相比起UNIQLO、H&M等快時尚競爭對手，即使Zara「參考」高級品牌設計夠快夠準，可是始終欠缺大名聯乘來增強人氣，畢竟現今是話題性的年代，要有Like有Share才能生存，例如UNIQLO跟Pop Art藝術家KAWS聯乘引來排隊搶購潮，不但登上媒體時尚版面，更佔領了新聞、財經等版面，在社交媒體的聲勢更是一發不可拾，這方面Zara的確是遠遠落後。Zara曾推出聯乘開拓客源：

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一次疫情大大改變時裝界的生態，到底今次決定會為Zara、一眾消費者，以及時裝圈帶來甚麼改變？且讓我們一起拭目以待吧。