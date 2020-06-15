CDG與BAPE合作推出系列　母公司I.T全年蝕7.5億能否力挽狂瀾？

雖然對於其他地區潮流人而言，COMME des GARÇONS與BAPE的合作，絕對是值得期待的事，但對於香港潮人而言，卻是百般滋味在心頭。

2012年CDG PLAY與Bape的合作系列。（highsnobiety）

要注意今次是COMME des GARÇONS同名主線系列與Bape的首度合作，卻並非CDG集團與Bape的首次聯名企劃，早在2012，CDG旗下的CDG PLAY就曾經與沖涼猿合作，打造T-shirt系列，就算產品概念簡單，只有區區數件Print Tee，當年亦早已掀起一陣搶購潮。

COMME des GARÇONS主線與BAPE首度合作，推出聯名系列（bape）

（Bape）

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而來到今年2020年6月，為慶祝大阪的 BAPE STORE® COMME des GARÇONS Osaka期間概念店落成，COMME des GARÇONS與BAPE亦再度合作，推出聯名系列。產品的多樣性和深度也比2012年那次精彩得多，除了「實食無黐牙」的T-shirt外，更加入了Shirt和Zip Hoodie單品於其中，又以黑白用色為主，更加貼合主線CDG的High Fashion形象。

IT老闆沈嘉偉。（張浩維攝）

然而今次COMME des GARÇONS × Bape系列只屬大阪別注，全球就只會在BAPE STORE® COMME des GARÇONS Osaka店發售而已，不過香港日系時裝水潮鋪數以十計，其實捱少許炒價買到，也並非難事。只可惜作為Bape母公司的香港時裝集團I.T，近來卻連接是非纏身，本身在中美貿易戰和香港政治局勢下，生意就不大好，上年8月，將曾經聲援香港反送中示威者的美牌Awake NY的產品全數下架，如此政治審查早已引起陣陣關公災難，及至今年年初，更因為一場撐警飯局，而引來本地示威者的擺賣和「裝修」浪潮，令生意雪上加霜，截至今年2月底止全年業績已虧蝕7.45億港元。前路茫茫下，今次毅然將旗下王牌Bape搬上來與COMME des GARÇONS合作，是釜底抽薪還是無補於事？實在值得觀望。