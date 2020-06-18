【日本設計】將最普通變得不普通　印章除了名字還暗藏個人資訊？

日本文具創意無極限，最近一間日本印章公司就推出另類姓名印，嘗試將常見的印章結合QR Code，讓簡單一個印章盛載更多資訊。

六月又到畢業生求職高峰期，寫CV、自我介紹寫到手軟，或者一個印章可以幫到大家。

日本印章公司Shachihata嘗試將姓名印和QR Code結合，一蓋印即可連結至個人資料網站。（Shachihata）

日本印章公司Shachihata最近推出一款名為myQR的印章定製，嘗試將姓名印和QR Code結合，大家只需將個人網站、Portfolio網址，甚至個人社交平台生成QRcode，交付予Shachihata印章公司定製，即可製成專屬附有個人資料的姓名印。

Shachihata在印章設計方面一直推陳出新，一方面自家設計出各款手寫書法印章體，迎合年輕用家，另一方面公司在印章外殼設計方面亦下了不少心機：簡單一款姓名印，外殼竟有皮革甚至Swarovski水晶鑲嵌設計任君選擇，乍看有如唇膏外殼。

其他印章設計：

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這次Shachihata推出的myQR印章，大小約為20x20mm，印章中央姓名共有８款字體挑選，不論是楷書、行書等書法字體，抑或是少女心爆發的各款圓角字型，全部都可供定製。姓名周圍 8x8mm 的 QR Code最多可註冊長約98個字符的網址。印章墨水共有朱紅、黑色和靛藍三種，墨水量足夠可印500多次。

myQR印章售價約為1,500日元，現已在該公司官網有售。在CV或者卡片印上專屬QR姓名印，打造另類自我介紹，玩味之餘或能令人眼前一亮。