【ZARA網店大減價】關閉全球1200間分店後　再以優惠促銷補血救亡

雖然話就話Fast Fashion速食時裝漸漸風光不再，但ZARA難得大減價，就仍然一定別具吸引力。

ZARA網店大減價，今晚香港時裝9點正啟動。（ZARA）

門市緊隨其後明天6月18啟動。（ZARA）

留意今次ZARA大減價在網店zara.com和實際門市都會進行，而且網店還會比實際店更早開始減價，實際店明天6月18日就會開始，網店今晚9:00PM就會啟動。男、女、童裝的大量產品都有激安折扣，一件原價HKD 229的CHECK TEXTURED JACKET，現在減至HKD 159就有交易。女裝DOUBLE-BREASTED BUTTONED BLAZER原價HKD 899，今晚9點開就會減至HKD 599，以Fast Fashion原本定價就不算高昂的價錢來講，現在一下子每每減數百大元，其折扣率著實十分驚人。

女裝DOUBLE-BREASTED BUTTONED BLAZER原價HKD 899，減至HKD 599。（ZARA）

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自新冠肺炎Covid-19肆虐全球之後，時裝工業可謂面對近代前所未見的超級零售寒冬，Zara母公司Inditex的影響尤其明顯，公司創立人Amancio Ortega身家由一度超越Bill Gates，到今年單單是本年2月至4月的營業額足足下跌44%，既是反映疫情嚴峻，亦反映出Fast Fashion速食時裝的江河日下。

Zara的創辦人Amancio Ortega。（GettyImages）

為了力挽狂瀾，Amancio Ortega對ZARA大刀闊斧展開救亡也是無可避免的事，繼展開全球瘋狂大減價之餘，亦由今年夏天開始，陸續於全球各地關閉1000至1200間Zara門市，目標由現時7,412間，減至6,700間至6,900間，其「縮水」的程度，實在不可謂不少了！