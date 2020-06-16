【UNIQLO】自家AIRism Mask口罩　可重用洗滌20次　出汗也清爽？

新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，限聚令放寬，但市民還是未能掉以輕心，戴口罩與勤洗手還是必須的。UNIQLO就推出AIRism Mask，不但能阻擋帶有細菌和病毒的顆粒、可重用洗滌20次，更稱無懼炎熱天氣，用家即使出汗也能保持清爽。

UNIQLO推出透氣、可重用口罩。（UNIQLO）

新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，但市民還是不能掉以輕心，口罩還是必需品。不少品牌都有推出口罩，UNIQLO也例外，旗下的AIRism系列即將推出一款新口罩，貫切其「LifeWear」的理念，AIRism Mask除了能有效防菌－三層結構，具BFE99% 濾菌率，同時可阻擋水滴、帶有細菌和病毒的顆粒，它也注重用家是否佩戴舒適。因此，AIRism Mask口罩內層質地光滑，希望用家在出汗後，口罩也能保持清爽，無懼炎炎夏日。另外，口罩也可以用中性清潔劑進行機洗，經測試可在 20 次洗滌後仍然保持功用，比普通外科口罩環保。

AIRism Mask將於6月19日在日本UNIQLO門市與網店購買，並設大、中、小三個尺寸，售價約990日元。UNIQLO預計每星期生產50萬包，未來也或許會在海外發售。按圖看UNIQLO其他AIRsim產品：