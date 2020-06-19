nanamica 2020秋冬季主打深藍系　從簡約之中展現機能性

功能性服裝近年好生興旺，如果再打正「日本製造」旗號，就更加是如處添翼。

nanamica 2020全新秋冬季以 “heartwarming life-tech wear,”。（nanamica）

說的是nanamica，這個都市型戶外品牌在日本以至全世界屹立多年，一直創作出無數經典。可惜縱然是日本自居的品牌，但多年以來nanamica「Made in Japan」的服飾單品，其實不多，許多時都是中國製造而已，特別王牌級別的GORE-TEX防水機能大褸更是如此。

nanamica FW2020：

+ 8 + 7 + 6

事關在過去，製作GORE-TEX的工序和技術，在生產過程中均會排放出一種名為全氟化合物（（PFCs）的有害物質，不單對環境構成污染，亦對人體有害。因此許多已發展國家都嚴禁國民生產GORE-TEX，外國品牌就只好（或借機）將生產程序，轉移到中國、越南等發展中國家製造，所謂己所不欲，勿施於人，為了生意而傷了家國的環境和健康，誰是誰非？委實見仁見智。

為了生意而傷了家國的環境和健康，誰是誰非？委實見仁見智。

幸好隨住各國環保組織不斷施壓，GORE-TEX技術母公司，美國的Gore在2017年亦承諾，在2017開始逐漸在GORE-TEX防水產品上，停止使用有害PFCs，到2023年底更達至棄用。凡此種種，不但成功保護到發展中國家的環境和工人權益外，也使到不少先進國家願意將GORE-TEX生產技術回歸當地，最終促成今次nanamica史上第一款日本製GORE-TEX服飾。

日製GORE-TEX Balmacaan Coat。（NANAMICA）

標名日本製造。（NANAMICA）

雖然據目前資料所知，FW2020 nanamica的GORE-TEX服裝中，大部份仍然由中國製造，日製的只佔少部份，是一件名為GORE-TEX Balmacaan Coat的乾濕長褸，有深藍和杏啡兩種顏色，價值￥121,000，相較於外型性能類近但由中國製的GORE-TEX Soutien Collar Coat（售價為￥71,500），足足昂貴上￥50,000日元之多，但據知日本和用料上，明顯精細得多，而且日本品牌日本製造，如此出師有名，自不然更具虛榮感。

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