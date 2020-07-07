【bench】經典奈良如廁拖鞋持續潮流化　與職人皮鞋單品打造別注

除了球鞋，《一物》頻道今個夏天最常向大家推介的鞋履單品，定必是日本和風拖鞋莫屬，當中尤以奈良出品的廁所拖鞋最為矚目。

bench自家出品。（bench）

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對呀！正是日本人如廁用的傳統拖鞋，過去和時裝潮流完全沾不上邊，近年卻一再被東洋時裝設計師或職人們珍而重之，將它們打造成入型入格的時尚產品。就例如早前已經介紹過的奈良品牌bench，以家庭式作業製如廁拖鞋40年有多，以PVC為原料，鞋款以塑膠製成，造工精細又耐用，但從前就只有平實的黑色和杏啡色而已。

然而隨着近年積極打入時裝界，bench的花樣也愈來愈多，除了自家製作推出更多式樣與顏色外，重揮塑造出Bensan-T和Bensan-A等鞋款，更發揮大和民族最厲害的國粹：邀請其他品牌進行形形式式的Collaboration，早前就經已與東京選物店CANNABIS合作，推出兩款聯乘鞋款，細心地刻意將鞋底增高，打造成Platform Shoes涼鞋的意味。

bench × ITTI的最新合作。（bench）

bench × ITTI的最新合作。（bench）

而bench在7月8日又會迎來最新傑作，就是與ITTI合作，製作全新如廁拖鞋單品。ITTI是一個來自東京的皮革首飾單位，原名叫作iTADAKI，由設計師青木渉（Wataru Aoki）主理，據知品牌對物料異常考究，所選擇的皮革，均與法國殿堂級品牌Hermès所用的同出一轍；而且產品的拉鏈部份也不假手於外人，完全採用自家設計、生產的拉鏈款式就是了，這種精益求精，著實令人驚嘆。

女生穿上來，完全看不到半點如廁拖鞋的痕跡。（bench）

說回今次bench × ITTI合作，系列共有2對Sandals登場，分別是純黑色和青綠色版本的Bensan，鞋身結構保持了bench的核心價值，繼續以PVC塑化膠作為主材料，不過焦點的拖鞋搭帶（Strap）位置，則迎來驚喜創新，將ITTI招牌的高級牛皮注入其中，並配以流蘇或繩結作鞋面細節，女生穿上來，完全看不到半點如廁拖鞋的痕跡，就只有既新潮又古典之意味，而且防滑耐磨能力極高，穿上一整天也不覺疲累。（售價待定）

https://bench.shop-pro.jp/