【環保設計】Pharrell除adidas、CHANEL聯乘　新產品為防疫出力

新冠肺炎疫情仍然持續，美國確診數字逾290萬，而且不斷上升中。 戴口罩以外，減少外出用膳亦是防疫重點之一。 Pharrell Williams最新聯乘產品，除跟防疫相關，還是以他的本業音樂作基礎的環保設計。

Pharrell過往的潮流聯乘，可謂多不勝數，由adidas、A Bathing Ape，以至高級的MOYNAT、CHANEL，都先後跟他合作，不過今次新聯乘則跟環保和他本業音樂息息相關。

近年大家都趨向使用環保餐具，與此同時，於肺炎肆虐期間為了降低傳播的風險卻有大量的企業暫停使用可重用的杯子和餐具，那麼叫人如何適從？Pharrell Williams旗下創意品牌I Am Other與著名設計工作室Pentatonic合作創辦Otherware，並設計出The Pebble這款一次性膠餐具的替代品，既別具設計品味，其概念又深受環保人士的喜愛，在疫情期間非常受歡迎，而且身處香港的我們也能從網上訂購。

Otherware戶外餐具Pebble（Pentatonic）

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整個套裝以鵝卵石形的盛器裝著刀叉、匙羹、飲管和筷子，全可放在一個Case內，極之方便易用，適合中西日美食，配色上亦是Pharrell最愛的繽紛搶眼風格，喚起昔日他的街頭品牌Billionaire Boys Club、Ice-Cream的舊記憶。



物料方面，The Pebble是由廢棄的CD生產的，自2005年以來人們慢慢趨向使用串流服務，單單在美國就廢棄了100億張CD及DVD。這與Pharell Williams的音樂事業就有著關聯了，Pentatonic也是為了向他致敬，原來Pharell Williams也並非首次涉足可持續設計，早前他的時尚生產線就有使用海洋廢料而製造的時裝系列。至於The Pebble的餐具手柄是可以重用的，用過的部分則可以放回回收箱，Pentatonic指出甚至可以回購給他們以便用來製造新的產品。

因串流音樂興趣，令不少人棄掉CD變垃圾。（Getty Images）

原來在美國每年就有400億件一次性餐具被浪費掉，另一方面以塑料垃圾而言則有6萬億件存在於海洋，但人們每一天仍然在繼續使用⋯⋯只不過，歐盟於2021年將禁止所有一次性的膠餐具、碟和飲管，這一天即將到來，還未習慣的朋友現在可以多一個選擇，大家早一天實行環保也許能夠救回地球不只一天。