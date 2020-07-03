【KLEMAN】日本文青最愛法國皮鞋　登陸香港古着店不用飛東京入手

曾到過日本東京的時裝人，都應該會留意到，當地有兩大皮鞋品牌特別受歡迎，一是美國Alden，另一則是法國Paraboot，無論是典型西裝友、前衞時裝精抑，多變City Boys & Girls或是古着愛好者，均總有一兩對傍身，遺憾定價相對高昂，文青書生未必負擔得起......

日本人最愛就是Paraboot皮鞋。（FUDGE）

不過對於喜愛Paraboot感覺，又喜歡法國製造的朋友而言，Paraboot並非唯一選擇，超過75年歷史的KLEMAN，雖然在香港認識的人相對較少，卻同樣是一個很值得大家關注的法國製品牌。

品牌法國創立人René Cléon（右）。（KLEMAN）

從前的自家工場。（KLEMAN）

品牌法國創立人René Cléon自小對造鞋工藝十分感興趣，雖然第二次世界大戰期間加入了前線部隊，甚至1940年在法國戰役期間被俘虜，並在德國囚禁了5年，但被虜期間一直鍛鍊製作皮鞋的模型。直到1945年戰爭結束，René Cléon就回到法國La Romagne，開始自己的製鞋工場事業，但當時並未是以一個品牌的定位存在，直到1988年，KLEMAN才由第二代繼任人Jacques和Louis-Marie正式創立。

按圖看KLEMAN穿搭示範：

日本人KLEMAN造型示範。（WEAR）

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因精緻手工與及取價公道，KLEMAN逐步在法國建立聲譽（雖然現在不是自設廠房製造，而是交由法國製鞋業中享負盛名的Cléon鞋廠主理），漸漸就連法國國家鐵路公司（SociétéNationale des Chemins de Fer）、法航（Air France）、法國海關、消防部政府門，甚至是法國軍隊，也開始委託KLEMAN造鞋，給予這些公職人員著用，堪稱法國國民鞋牌之餘，近年更拓展至另一時裝大國日本，深受當地選物店之推崇，實力備受認可。

KLEMAN PADROR Black $1,380。

KLEMAN PADROR馬皮版 $1,480。（KLEMAN）

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另外，雖然KLEMAN出品的鞋款型號有很多，但最著名的始終首推PADROR。這款自1980年代起至今其用料及造工就始終如一的經典鞋款，很多人都認為其設計與Paraboot王道鞋款MICHAEL有着異曲同工之妙，同樣以優質皮鞋作主物料，手工亦同樣精緻，但價錢卻有着明顯分野。一對MICHAEL平均盛惠$3,000多大元，KLEMAN PADROR才不過是其一半價錢，最新將它引進到香港的古着店Luddite，就將鞋款定價在$1,380至$1,480之間，法國製造卻定價如此，性價比之高，的確輕易令人動心。

其實KLEMAN尚有其他較女生向鞋款，期待香港有一天會引入。（KLEMAN）

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