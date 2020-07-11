【日牛】Leather Healer監修FULL COUNT　日本職人白色牛仔褲之魅

雖然時裝潮流世界裡，白色褲子甚少是時裝精的首選，但其實白褲在洋裝、復古以至古着的界別中，卻大行其道，有別於Fashion世界近乎永恆的黑色褲。

在復古界別中，白褲子一直頗具聲望。（FULLCOUNT）

例如香港西裝紳士服專門店Leather Healer，一直是本地提倡白褲子美學的中堅份子，簡簡單單一件牛褲恤、Loafer皮鞋配白長褲，經已入型入格，盡顯品味。

FULL COUNT Leather Healer聯手打造的1108 LH One wash white denim $2080。（Leather Healer）

（Leather Healer）

為進一步引領白褲文化，Leather Healer今天（7月11號）發放一大重磅消息：與經典日牛品牌FULLCOUNT合作，打造Leather Healer × FULLCOUNT牛仔褲，為雙方第一次官方合作，由Leather Healer提案褲款細節和監修，經過多次商議研發，再由FULLCOUNT方面日本職人製造。

別注褲子參照1960至70年代的美國牛仔褲的式樣。（2ND）

皮牌上也首度印有代表Leather Healer的「LH」字樣於其中。（Leather Healer）

+ 3 + 2

對於是次合作，Leather Healer捨了FULLCOUNT最主流的藍染牛仔褲，取而代之的是偏愛的白色褲。以FULLCOUNT經典新版1108剪裁為主調，磅數特意設定成14.2oz，參照60至70年代美國牛仔褲式樣、及布料編織製法作為基礎，利用古舊力織機將100%天然有機綿編織成褲子，再經過One Wash獨特處理，並保留Redline赤耳包邊和皮牌商標等細節，而皮牌上更首度印有代表Leather Healer的「LH」字樣於其中，既有Vintage原汁原味，穿上來亦通爽透氣，甚具夏日氛圍的別注單品。