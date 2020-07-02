【DIGAWEL】關心香港不只UNDERCOVER　低調日牌以辦公室日常設計

香港人很愛日牌，原來日牌也很關心香港的狀況，除了之前的UNDERCOVER，現在又有DIGAWEL。

日牌DIGAWEL昨日趁住7月1號香港回歸的日子，突然發放一張有關香港IG Story。（DIGAWEL）

日牌DIGAWEL昨日趁7月1號香港回歸的日子，突然發放一張IG Story照：分享了國際新聞社Reuters的一張香港社會照片，一批全副武裝的警員，列陣在斑馬線之上，氣氛森嚴之際，一對老公公老婆婆卻悠然自在地輕鬆地過馬路，那溫馨的場面，與嚴肅的背景構成鮮明對比，雖然就這張照片未必關乎DIGAWEL的政治取向，但品牌關心香港時事事的心，卻毋庸置疑。

DIGAWEL SS20。（DIGAWEL）

雖然DIGAWEL知名度未必及得上其他高調日牌，但西村浩平領軍的DIGAWEL，於2006年成立之今，就一直深受低調時尚愛好者的推崇，基本上我們很少從DIGAWEL設計上，看到甚為潮流而潮流的元素，或者畫蛇添足的不必要圖案或細節，每年每月，均以男女裝共通的中性理念作依據，永不過時的日系寬大剪裁，結合休閒、工裝及正裝風格三合一，給人莫大驚喜。

價值¥35,000日元的OVER PANTS。（DIGAWEL）

為OVER PANTS吊帶褲子添加了「無吊帶穿」的著法。（DIGAWEL）

+ 3 + 2

或許有人會認為將工裝、正裝與休閒風融合在一起，不就是許多日系的普世價值嗎？但DIGAWEL製作出來的水準就是如斯與別不同，就以一條價值¥35,000日元的OVER PANTS為例，闊大剪裁結合兩條堅厚吊帶，原本不過是一條典型的中性吊帶褲而已，誰不知西村浩平卻忽發其想，於褲子的腰位兩側加入軍服常見的調節扣，使到褲子在不穿吊條的情況下，仍然能夠緊密地包裹人體，不會令褲頭掉下來之餘，更加為褲子添加了「無吊帶穿」的著法。一條褲子，卻有兩種風格，一物兩用，從美學上以至機能性上，都發揮極緻，這種理念與內涵，並非一般品牌所能比擬。

Digawel × Porter Original Shirt。（DIGAWEL）

另外，DIGAWEL如此先進的理念，當然會吸引不少知名大牌爭相聯乘，除了廣受歡迎的LEE牛仔服系列，還有日本國民袋牌PORTER，雙方多年來一直合作無間，2015年PORTER概念店PORTER STAND落成時，PORTER方面更找來DIGAWEL合作，邀請西村浩平為店內員工設計工作服，當中一件 DIGAWEL × Porter Original Shirt更堪稱驚為天人，衣身上設有形狀大小不同的口袋，方便員工將筆、記事薄、地圖、手機等東西，分門別類的放在衣服上，意念前衞又講求實用性，表現出設計師對文具、工具的熱愛。

officeware系列。（DIGAWEL）

+ 7 + 6 + 5

而正是因為對文具的一份執着，最近DIGAWEL更策動一個名曰officeware系列，打造自家文具和相關配件單品，而PORTER合作打造的KEY RING更是異常精緻，而且性價比甚高，才¥6,500日元的定價，值得入手。