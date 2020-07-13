【New Balance 327】繼承70年代320系跑鞋　價廉物美人氣勢超574

隨着靠古靈精怪作招徠的Dad Shoes人氣全面褪色，潮流世界一下子大吹Old School風復古球鞋，這邊廂Nike再度憑藉1985年誕生的Dunk以及Waffle系跑鞋如日中天，那邊廂adidas也一再力谷踏入50周年的Superstar。 至於另一巨頭New Balance，拿出來迎戰的，卻是全新型號鞋作327，乍看來雖然有點意想不到，但深究起來，原來也合情合理。

New Balance 327較之強調機能性的Dad Shoes，Old School風球鞋其實才更加百搭，更加易配襯。（Sneaker Bar Detroit）

今年時值New Balance「鞋王」1300「五年一遇」的大日子。（一物）

雖然今年時值New Balance「鞋王」1300「五年一遇」的大日子，但無論年初的1300JP3，抑或是近日才推出的日製1300JPJ也好，其高昂的售價，均使到不少潮流愛好者為之卻步，話題性雖高，但論普及性卻少之又少。

早前推出的Pride Day 327同樣熱爆全球。（new balance）

+ 5 + 4 + 3

反之今年才面世的New Balance 327，卻是一個令人大跌眼鏡的超級黑馬，有別於New Balance王牌的「9系」和「千系」那些注重性能的內涵與外觀，327欠缺新一代機能性，其簡約外形也滿載Old School懷舊感覺，再加上經濟的定價（平均售價在$1,000港幣之下），才不過是一對574的價錢，卻有着比990、992以至1300更矚目的潮流話題性，絕對是今年New Balance的最大驚喜。

來自英國曼徹斯特的Charlotte Lee。（Charlotte Lee）

那麼，究竟這對面世不到半年就已經風靡全球的大作，是由誰發明？並非品牌原產地美國，亦不是話語權極大的New Balance Japan支部，而是來自英國曼徹斯特名曰Charlotte Lee的女球鞋設計師，年紀輕輕、金色頭髮、略帶微胖的身形以及天真瀾漫的笑容，論外觀未必是典型時裝人，卻的的確確地打造了一對今年潮流界最厲害的球鞋。

Charlotte Lee 2014年才加入New Balance的設計部門。（Charlotte Lee）

1975年面世的M320是New Balance史上首對鞋身繡有「N」字標記的鞋款。（スニーカー見学）

M320陳年廣告。（new balance）

Charlotte Lee在Highsnobiety的訪談，她表示327雖屬全新開發的鞋種，但其復古外型和結構，很大程度上都是從70年代320系跑鞋取靈感，尤以M320、355和 Supercomp鞋款影響力最甚。1975年面世的M320是New Balance史上首對鞋身繡有「N」字標記的鞋在，輕巧實用的設計，不但令穿上它的知名長跑手Tom Fleming於同年勇奪紐約馬拉松冠軍而一舉成名，76年更被權威雜誌《Runner's World》評定為「世界第一慢跑鞋」，327的基礎，正正源自於此。

知名長跑手Tom Fleming穿上M320勇奪紐約馬拉松冠軍而一舉成名。（new balance）

把鞋身內側「N」Logo全面刪除是327一大特色。（new balance）

而327鞋底矚目的抓地顆粒和中底的不對稱結構，則是來自1977年面世的越野跑鞋355和SuperComp。Charlotte Lee厲害之處就是將New Balance各式各樣歷史元素融為一體之餘，亦加入了自身的創意元素，強化鞋身外側「N」Logo的尺寸，把鞋身內側「N」Logo全面刪除，再加上別樹一格的物料拼合的配色，甚至將鴛鴦概念注入鞋中......種種新舊元素交織在一起，自然格外矚目。

Casablanca × New Balance 327。（new balance）

另外擅長玩Collaboration也是New Balance 327極速上位的一大主因，面世才不過短短半年，就經已和Casablanca、MADNESS和SIZE?等各大潮流單位推出聯乘球鞋，注目度之高，可謂比WTAPS × New Balance 992WT來得更有過之而無不及，未來將會有更多轟動的聯乘項目登場，也是意料中事。