【SUBTLE authentic】日本低調品牌　簡約、工藝與藍染融為一體

雖然隨着Online Store網購文化遍及全球，透過手機可以買得到的品牌數之不盡，卻基於人類「愈方便，愈懶惰」的天性，令到他們留意、追捧的品牌，每每只是寥寥數個，當真可惜！《一物》編輯部一大喜好，就是發掘一些鮮為人知的品牌出來介紹，供諸同好，愈是小眾，其實愈具吸引力。

NONNATIVE與Gramicci的合作。（NONNATIVE）

論優質服飾品牌之多，日本民族可謂位全球之冠，其他風格不說，就以簡約日系品牌而言，由為人熟悉的NONNATIVE、KAPTAIN SUNSHINE、DIGAWEL、AURALEE、unused、TEATORA，到相對低調的Graphpaper、amachi.、COMOLI、NOWHAW、URU、WELLDER及YSTRDYS TMRRW等等......無論你對上述是否全不認識還是了然於胸也好，世人總會從日本時裝中，發現到自己從未見過的品牌，尚沒有接觸過的東西，這就是大和服飾的魅力之處。

SUBTLE authentic的美學氛圍。（silver-and-gold）

皮頸飾是品牌一大招牌單品。（silver-and-gold）

皮頸飾是品牌一大招牌單品。（silver-and-gold）

今次介紹的SUBTLE authentic，就是另一個很值得關注的隱世品牌，之所以隱世，是因為認識它的人少之又少，網上能找到它的相關資料亦不多，除那只有70位追蹤者的IG帳戶，並未有官網等進一步資料，然而正是這一種可望而不可得的神秘感，和具水準的造工和設計思維，使到SUBTLE authentic大有賞味之處。

SUBTLE authentic KEY HOLDER 6,900円。（silver-and-gold）

這批以流蘇組成的KEY HOLDER，其布料並非一般貨式，而是採用非洲遠渡而來的蠟染布，或者日本國產靛藍染色的古布製成。（silver-and-gold）

+ 4 + 3 + 2

就以最近SUBTLE authentic發佈的KEY HOLDER鎖匙扣為例，才不過是6,900円（約498港元）的價錢，當中表現出來的心思和手工，卻令人拍案叫絕。這系列以流蘇組成的KEY HOLDER，使用布料並非一般貨式，而是從非洲遠渡而來的蠟染布，以及日本國產靛藍染色的古布製成，先將布塊拆解，再由職人捆紮成條狀織物，繼而用蠟線綁在一起，最後加上厚重的黃銅金屬配件，作連接穿扣之用。整件作品無論從構思、造工以至美學程度來看，都不失為一件頗具前瞻性的作品，尤其是近年藍染服裝已呈飽和跡象，將藍染工藝拓展到衣服、包袋以外的其他領域，可以看到設計師的匠心獨運。

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除了KEY HOLDER外，SUBTLE authentic還有一系列服裝類產品，設計以日式簡約風為宗，沒有多餘的圖案字樣，深具舊時代工裝、軍服的神髓，而且性價比甚高，一件日本製造的Roll Pocket S/S Tee只售9,000円（約650港元），那男女皆宜Loose Cut設計，加上日本時裝店silver-and-gold最近推出減價優惠，絕對值得留意。