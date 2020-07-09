【HOKA ONE ONE】歷代CLIFTON回顧　解構性能結合時尚的演化過程

或許與自己有點「波鞋原教主義」有關吧，總認為一款吸引運動鞋除了時尚與話題外，本身的性能亦很重要。無論是籃球鞋、跑鞋也好，如果本身針對其專項的性能不濟的話，何以稱之為「運動鞋」呢？ 近年流行的Dad Shoes熱潮下，確實不時看到這類「運動概念」鞋在坊間出現。卻代表「大大舊」的Chunky外型鞋款就一定空有誇張設計，性能卻空泛嗎？又不一定。HOKA ONE ONE的CLIFTON就是個好例子。

HOKA ONE ONE本身是一個由法國越野跑手Nicolas Mermoud和Jean-Luc Diard於2009年成立的小品牌，兩位曾於法國越野跑龍頭品牌Salomon共事的主腦，按照個人的運動經歷與喜好，反當年跑鞋界流行的「赤足感」熱潮，反其道而行地設計兩款極度講究緩震力的厚底越野跑鞋Mafate和路跑鞋Bondi。

歷代CLIFTON回顧：（按圖放大）

CLIFTON EDGE（品牌圖片）

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結果！沒有平地一聲雷，十年前HOKA ONE ONE的誇張厚底實在太過「偏鋒」，甚至受到質疑，穿上「增高鞋」樣式般的跑鞋穿梭山野與街道，會否反而增加受傷的風險？一直經過多年段大量頂級或業餘跑手的反覆實戰驗證，當中追求的超強緩震概念方得到引證。時至今日在路跑層面固然有捧場客，山界更是已成為主流選項；加上近年的Dad Shoes風潮，HOKA ONE ONE亦受到時尚界注目，例如日本品牌Engineered Garments與之聯乘的Tor Ultra，更加是一雙難求的單品。

Engineered Garments x HOKA ONE ONE Tor Ultra （品牌圖片）

另外給各位參考一下，坊間依然有不少人將品牌用英語直讀成「HOKA ONE ONE」，但其實它是毛利語「飛越地表」（fly over the earth）的意思，讀成「HOKA O-Ney O-Ney」。

CLIFTON EDGE設計概念圖（品牌圖片）

話題回到新上架的CLIFTON EDGE上，這是HOKA ONE ONE於2014年推出的訓練鞋款，最具特色是品牌專利的META-ROCKER弧型中底技術，針對公路長跑訓練，是品牌創立以來最暢銷的系列，CLIFTON EDGE是系列的第7代，無論外觀與配色，都予人耳目一新的時尚感；

CLIFTON EDGE時尚穿搭：（按圖放大）

CLIFTON EDGE時尚穿搭（432HZ）

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CLIFTON EDGE後跟採用延伸設計，誇張的中底不但是機能風的時尚考量，實際上其中底所換上的全新回彈泡沫物料後，能令原有結構的動能轉換更流暢，是絕對的性能要求；同時卻在配色上著墨，包括主打的「NCLR」配色，大膽採用時尚圈流行的粉紅色調，點綴寬廣的前掌結構；「AEPR」配色和女生獨佔的「MOEP」配色，則將百搭耐看的黑藍主體配搭搶眼的螢光色，玩味十足，力證Chunky Sneakers的外表之下，亦可附帶高運動性能的保證。

CLIFTON EDGE的配色：（按圖放大）