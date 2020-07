【HOKA ONE ONE】歷代CLIFTON回顧　解構性能結合時尚的演化過程

或許與自己有點「波鞋原教主義」有關吧,總認為一款吸引運動鞋除了時尚與話題外,本身的性能亦很重要。無論是籃球鞋、跑鞋也好,如果本身針對其專項的性能不濟的話,何以稱之為「運動鞋」呢? 近年流行的Dad Shoes熱潮下,確實不時看到這類「運動概念」鞋在坊間出現。卻代表「大大舊」的Chunky外型鞋款就一定空有誇張設計,性能卻空泛嗎?又不一定。HOKA ONE ONE的CLIFTON就是個好例子。

HOKA ONE ONE本身是一個由法國越野跑手Nicolas Mermoud和Jean-Luc Diard於2009年成立的小品牌,兩位曾於法國越野跑龍頭品牌Salomon共事的主腦,按照個人的運動經歷與喜好,反當年跑鞋界流行的「赤足感」熱潮,反其道而行地設計兩款極度講究緩震力的厚底越野跑鞋Mafate和路跑鞋Bondi。

歷代CLIFTON回顧:(按圖放大)

CLIFTON EDGE(品牌圖片)

結果!沒有平地一聲雷,十年前HOKA ONE ONE的誇張厚底實在太過「偏鋒」,甚至受到質疑,穿上「增高鞋」樣式般的跑鞋穿梭山野與街道,會否反而增加受傷的風險?一直經過多年段大量頂級或業餘跑手的反覆實戰驗證,當中追求的超強緩震概念方得到引證。時至今日在路跑層面固然有捧場客,山界更是已成為主流選項;加上近年的Dad Shoes風潮,HOKA ONE ONE亦受到時尚界注目,例如日本品牌Engineered Garments與之聯乘的Tor Ultra,更加是一雙難求的單品。

Engineered Garments x HOKA ONE ONE Tor Ultra (品牌圖片)

另外給各位參考一下,坊間依然有不少人將品牌用英語直讀成「HOKA ONE ONE」,但其實它是毛利語「飛越地表」(fly over the earth)的意思,讀成「HOKA O-Ney O-Ney」。

CLIFTON EDGE設計概念圖(品牌圖片)

話題回到新上架的CLIFTON EDGE上,這是HOKA ONE ONE於2014年推出的訓練鞋款,最具特色是品牌專利的META-ROCKER弧型中底技術,針對公路長跑訓練,是品牌創立以來最暢銷的系列,CLIFTON EDGE是系列的第7代,無論外觀與配色,都予人耳目一新的時尚感;

CLIFTON EDGE時尚穿搭:(按圖放大)

CLIFTON EDGE時尚穿搭(432HZ)

CLIFTON EDGE後跟採用延伸設計,誇張的中底不但是機能風的時尚考量,實際上其中底所換上的全新回彈泡沫物料後,能令原有結構的動能轉換更流暢,是絕對的性能要求;同時卻在配色上著墨,包括主打的「NCLR」配色,大膽採用時尚圈流行的粉紅色調,點綴寬廣的前掌結構;「AEPR」配色和女生獨佔的「MOEP」配色,則將百搭耐看的黑藍主體配搭搶眼的螢光色,玩味十足,力證Chunky Sneakers的外表之下,亦可附帶高運動性能的保證。

CLIFTON EDGE的配色:(按圖放大)