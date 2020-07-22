【新冠肺炎】英國品牌不敵疫情　小資女最愛Ted Baker也大裁員？

新冠肺炎疫情下，時裝業界大受打擊，先是J.Crew、Brooks Brothers相繼申請破產，如今就連Burberry、Stella McCartney以至Ted Baker等一眾英國品牌亦傳出裁員消息，疫情下時裝品牌如何尋找新出路？

疫情之下零售市道低迷，時裝美容界別亦大受打擊，紛紛傳出減薪裁員消息。在香港，LVMH集團旗下的Fendi就傳出更改佣金制度，變相令售貨員人工減半，另外L'oreal日前亦宣布公司架構重整，轉攻網購而要裁員逾百人。

香港Fendi傳出更改佣金制度，有指變相令售貨員人工減半。（林樂謙攝）

香港這邊裁員消息不絕於耳，但其實外國情況亦不遑多讓，Burberry、Stella McCartney以至Ted Baker等一眾英國品牌近期均傳出裁員消息，其中Burberry率先於上星期宣布全球裁減500個職位，佔品牌總工作職位5%，另外單是在英國倫敦和列斯總部就裁員150人，合計節省5,500萬英鎊開支。Burberry營運總監Julie Brown接受衛報訪問時又特別提到香港業務，指香港零售業受社會運動和肺炎疫情重雙重打擊，對品牌貢獻收入由原本的8%下跌至3%，有必要重新審視業務。品牌指所節省開支將重新投放於網上宣傳以及Pop-Up Store等推廣活動，以招徠消費者。

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除了Burberry，同為英國品牌的 Stella McCartney亦傳出要縮減開支。據WWD報道，品牌受封城檢疫等防疫措施影響，業務大受打擊，作為品牌總監的Stella McCartney一方面自己帶頭停薪，另一方面亦要部份員工繼續減薪，甚至考慮裁員。另外，零售市道低迷下，品牌亦有意由倫敦總部開始，重整門市業務，改以特許專營等方式降低營運成本，不過，Stella McCartney業務總監Gabriele Maggio亦表示，即使品牌在財政上需節省開支，但品牌一直推動的可持續發展時裝理念將始終如一。

作為品牌總監的Stella McCartney疫情下自己帶頭停薪。（LVMH）

同樣敵不過疫情的還有深受小資女鐘愛的Ted Baker。疫情底下，Ted Baker網購業務依然強勁，收入增長35%，佔總零售業務收入69%，可謂疫市奇景。可惜品牌自三月中宣布關閉歐美門市，及至4月底逐步重開後，門市業務依然不振，單是5月至7月間，Ted Baker總收入仍銳減55%至約6,000萬英鎊。品牌亦隨即宣布裁減500職位，縮減英國和北美門市業務，以節省每年2,700萬英鎊開支，為未來一年零售市道不明朗做好準備。

Ted Baker疫情下網購業務仍增長35%。（網上截圖）

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現時歐美疫情尚未受控，早前J.Crew、Brooks Brothers等一眾歐美時裝品牌就不敵武肺相繼破產。時裝界除了裁員停薪，如何在疫境下尋找出路，尚是未知之數。