【奇洛李維斯】男神10月推出首部漫畫　主角會否身穿YSL西裝？

影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）除了是娛樂圈難得一見的好好先生之外，亦是人所共知的孝順仔及穿心情長劍。 近日奇洛李維斯再添一個新身份。消息指出，由奇洛李維斯創作的首部漫畫作品《BRZRKR》將於10月7日推出，令人非常期待。

《BRZRKR》封面。

《BRZRKR》由Boom! Studios發行，男神奇洛李維斯及曾參與創作《蜘蛛俠》的漫畫家Matt Kindt共同負責創作，再由藝術家Alessandro Vitti、Bill Crabtree、Clem Robbins繪製。故事講述一名年屆80,000歲、半人半神的戰士，為了隱藏個人身份，在迫不得已的情況下為美國政府完成種種既危險又暴力的任務。

《BRZRKR》

奇洛李維斯表示從小喜歡漫畫，看漫畫的喜好更對他的演員生涯帶來不少影響。今次能與業界一眾有才之士合作，令他感到相當榮幸。難得可以一圓漫畫創作的夢，奇洛李維斯在首部作品中，以男主角Berzerker的一連串的經歷，探討暴力、道德、倫理等的問題。

作品預計會推出12集，每月發行一篇。據悉串流影音平台Netflix已購入《BRZRKR》的改編權，或會將作品改編成真人電影，奇洛李維斯更表示有意出演真人版電影，親身演繹Berzerker的故事。

奇洛李維斯曾登上《GQ》，一系列黑白照非常有型：

奇洛李維斯登上《GQ》（GQ）

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一連串有關《BRZRKR》的消息當然令不少影迷相當震奮。但亦有不少影迷「錯焦點」，認為男主角Berzerker就是奇洛李維斯的化身。從官方釋出的圖片可見，擁有一頭濃密黑髮、身型魁梧的男主角，與奇洛李維斯確是有幾分相似；再加上奇洛李維斯曾表示男主角之所以不斷戰鬥，「是希望擺脫多年來一直迫使自己使用暴力的父親，從而找到出口」，令不少影迷聯想到奇洛李維斯悲慘的過去。

點閱《BRZRKR》宣傳照：

奇洛李維斯生於一個破碎的家庭，父親在他3歲時離家出走，從此不知所蹤。在他成長過程中，他的母親為了養活他與妹妹，長期在外工作。奇洛李維斯只好趕快長大，憑藉自己的力量照顧自己，因此十多歲時便要在餐廳、溜冰場等地方打工。

在這段日子裡，他的母親再婚又離婚，他自小便隨著母親到處搬家，居無定所，再加上有讀寫障礙的緣故，他在短短5年內先後換過4所中學，過著近乎無根的人生。

奇洛李維斯自小便過著寂寞且悲慘的生活。（圖片來源：GettyImages）

在23歲時，他最要好的朋友River Phoenix因濫藥而失去生命，讓他非常傷心。當他以為自己註定過上悲慘的人生時，他遇上了一生中最愛的女子Jennifer Syme。

Jennifer Syme是位演員，亦曾為電影擔任幕後工作人員。於1990年，二人相遇，自此展開長達9年的戀情。他在那段時期非常高興，常常與Jennifer Syme高調亮相人前。於1999年，她更懷上奇洛李維斯的孩子，二人都非常期待孩子的誕生。

（圖片來源：ig@keanureeves_fan）

可惜，Jennifer Syme於懷孕8個月時不幸流產。二人傷心欲絕，更因此而分手。18個月後，Jennifer Syme因車禍喪生。

當時奇洛李維斯正在趕拍《廿二世紀殺人網絡》，但他不顧一切，向劇組請假出席愛人的葬禮，更擔任她的扶靈者。在Jennifer Syme的訃告中，奇洛李維斯稱為「The love of her life」。

有次訪問，他提起這位已逝的愛人：「我到現在還在想，如果Jennifer和那個孩子都沒死，我們現在該有多麼幸福。我有時急了就想罵人，因上帝對我太不公平了」。

奇洛李維斯在2010年被拍到單獨在公園吃三文治。而這個被稱為「Sad Keanu」的圖片在網上爆紅，事後奇洛李維斯表示這概念非常有趣。（網上圖片）

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他的妹妹Kim Reeves亦不幸地在1999年不幸患上白血病，幸好後來康復痊癒。這一連串經歷讓他淡泊名利，縱使身家估計早已超過3億美元，但他並沒有因此變成情場玩家，亦沒有因為名利而變得囂張，反而生活簡樸得令人驚嘆：沒有豪宅、沒有跑車、沒有保鑣、沒有華衣美服，平日只以電單車和地鐵代步。深居簡出的他亦曾被粉絲拍到在車上讓座給婦人、在住所附近的公園獨自吃麵包，以及不時與流浪漢分享食物。較早前他更拍賣約會時段，藉此為兒童癌症慈善機構Camp Rainbow Gold籌款，愛心爆棚。

雖然奇洛李維斯沒有回應《BRZRKR》是否個人經歷的影射，但對一眾影迷而言，奇洛李維斯早已是正義、善良、孝順、型格，以及悲傷的代名詞。