DSM召集UNDERCOVER、sacai等31個品牌　超強聯乘抗疫慈善Tee系列

能夠因為一件事件，一口氣召集31個大名品牌「幫拖」，合作推出聯乘系列的時裝單位實在不多，在High Fashion世界更是絕無僅有，不過有川久保玲在背後撐腰的Dover Street Market，當然就有着呼風喚雨的能力。

Dover Street Market今日就發佈一個名曰「Fearless Initiative」的慈善企劃。（Dover Street Market）

為抗拒全球肆虐的新冠肺炎，Dover Street Market今日（7月21日）發布名為「Fearless Initiative」的慈善企劃，邀請Awake NY、Brain Dead、Cactus Plant Flea Market、Clot、UNDERCOVER、sacai和Nike等共31個潮流品牌單位，打造發放正能量的勵志Tee系列，7月23日將會正式全球開賣，勉勵大家要於這個多災多難的時局下爭扎求存，逆境自強。

NIKE別注。（Dover Street Market）

UNDERCOVER別注。（Dover Street Market）

別以為今次Dover Street Market的Fearless Initiative企劃是人血饅頭，站在道德高地的義善名義來趁機賺錢，事關透過今次慈善企劃所售賣的單品，其收益將會100%全數捐贈到6個DSM所屬地區城市的醫療機構之上（6個地區分別為倫敦、紐約、東京、洛衫磯、新加坡和北京），支援當地的抗疫工作，例如Dover Street Market倫敦，其所得善款就會捐贈到英國NHS Charities Together organisation之中，功德無量。

更多Fearless Initiative企劃別注Tee款：

+ 10 + 9 + 8

透過今次Fearless Initiative企劃，潮流人可以買到精美別注Tee做善事之外，也可以洞悉Dover Street Market在時裝界江湖地位之高，堪稱舉世無雙，就連一向以擅長策動聯乘合作自居的UNIQLO，依然輸了一個馬鼻。事關Dover Street Market其魅力之大，幾乎任何一個品牌都是其裙下之臣，無論是最Hip的Cactus Plant Flea Market、Charles Jeffrey Loverboy；偏鋒的Daniela Gregis、Elena Dawson；還是GUCCI、PRADA、Chrome Hearts等頂尖級別名牌，均無一不是DSM的忠實合作伙伴，定期打造出來的Collaboration，定會被搶購一空，成為一時佳話。反之UNIQLO與高級時裝單位最厲害的合作，就只有Jil Sander、Ines de la Fressange和J.W.Anderson而已，級數明顯有別。

GUCCI × DSM別注。。（Dover Street Market）

PRADA × DSM別注。（Dover Street Market）

再者，對於Nike與adidas這個運動服超級品牌以及終身死敵，在潮流世界有個近乎「公開的秘密」的行規——如果與三間牌結盟，打造聯乘合作，那就要歸邊，不能再跟大剔合作，反之亦然。因此無論強如KITH、Round Two等時裝店，等還是藤原浩、NIGO、OAMC和OFF-WHITE等，都不能夠食兩家茶禮。

Nike Air Force 1 × DSM別注。（Dover Street Market）

然而Dover Street Market卻是業界極少數的例外（還是有日本atmos和從前的colette），一方面能夠與Nike共同炮製Dunk、Air Max 1和Air Force 1等別注球鞋，另一方面卻竟然與adidas合作打造Stan Smith，如斯左右逢源，當然人人都想，但當真能夠做得到的，世上又有幾個？