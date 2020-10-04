深水埗專題│store9yea超迷你選物雜貨店　小小70尺店面大大收藏

在這一年間，深水埗，好像是一個屬於香港人的免疫之地，成為身心的避風港。 君不見香港其他大大小小社區，於這一年間因為政治上的衝擊，肺炎的肆虐而變得滿目瘡痍，市容變得愁眉苦臉之際，深水埗卻出奇不意地欣欣向榮，每日都聚集年青男女在閒逛，文青Cafe櫛比鱗次，客人魚貫而入，小店更加是一間接一間地開幕。促成這種深水埗文化的原因，值得香港人反思。 因此《一物》在未來的日子裡，將會持續針對深水埗的人和事作報道，第一個接受採訪的單位，就是超迷你古物雜貨店store9yea。

本集深水埗專題主角：store9yea的主理人Ellen（左）與Sting（右）。（攝影：龔嘉盛）

（攝影：龔嘉盛）

對深水埗印象是？

位處深水埗界限街的store9yea很「小」，首先是年紀很小，成立至今，才不到數月的日子；而且面積也細小，建築面積才70尺。或者如此聽上去，大家會覺得這間主打古物的店毫不起眼，就算在界限街與白楊街的交界擦身而過，也未必留意到。但事實上store9yea門面素白簡潔的清新裝潢，與街道上的陳舊建築對比起來，實在異常鮮明，氛圍也大不同，哪怕從遠處看，都會感應到這間店「有些料子」。

Ellen：「我就會用一個『地』去形容這個地方，十分地道。」（攝影：龔嘉盛）

日本 手吹玻璃 古油燈 $1080/each。（攝影：龔嘉盛）

問到store9yea情侶檔店主Sting和Ellen，如何用一個字去形容深水埗？他們都有各自的表述，彬彬文質的Sting認為是一個「雜」字：「之所以『雜』，是因為現在的深水埗，可謂甚麼人甚麼東西都有。過去就只有老街坊，現在卻愈來愈年青人進駐，男女老少交融在一起，富人窮人都有，街坊的大眾食堂有很多，新穎的精品餐店亦有不少，應有盡有，有如紅樹林一樣。」

三尖八角的店面。（攝影：龔嘉盛）

店中的誠仔玩具很受歡迎。（攝影：龔嘉盛）

店內收藏許多舊時代電子家品。（store9yea）

Ellen則用另一個字來形容：「我就會用一『地』，十分地道，一方面很粗魯，隨處也可以聽到人說粗口，另一方面卻又很有人情味，例如我們在裝修store9yea期間，不少原本不認識我們的街坊，都會主動走過來『吹水』，甚至請我們飲汽水。再加上深水埗有着不少天光墟，很多東西平均都不過是$5蚊、$10蚊件而已，更不缺好貨，因此十分貼地。而貼地這個概念，近年也當年很受年青一代重視，他們寧可不逛屠華滿載的甲級名店商場，也要拜訪香港各式各樣的舊區小店，就是因為這些舊區和小店仍然能代表着香港人，相反那些大商場的，過去就一味奉承自由行而已，根本就沒理會過本地人的感受和需要。」

Ellen自言對深水埗有着許多回憶。（攝影：龔嘉盛）

與深水埗鄰里的互動

何解會有開店的構思，二人也異口同聲說與自少喜歡儲東西的習慣有關，Sting：「我媽媽自少到大就有着收藏古董手袋的喜好習慣，我孩童開始就看在眼裡，自不然受其影響，亦覺得很有趣，不過我和Ellen收藏的範疇更廣泛得多了，除服飾外，亦收藏舊家品、舊玩具、舊電器等東西......後來愈收愈多了，就決定開一個IG帳戶，原意也不是要賣東西，就不過是將我們珍愛的舊物供諸同好而已。」

（攝影：龔嘉盛）

store9yea的IG帳號。（store9yea）

Ellen：「直至6月初，一日Sting突然心血來潮地問：『不如開一間屬於我們的鋪，好不好？』我倆就膽粗粗地聯絡地產經紀，到深水埗看鋪，本來都只是抱着觀望心態，誰不知看到這個位於界限街25號的地鋪之後，卻一見鍾情，覺得它面積雖小，格局卻很奇趣，如是者用了三日時間，就決定落訂，再用了一個月時間去裝修，store9yea就在如斯迅雷不及掩耳情況下，落成了。」

一切都是即興行先，少了上一代的瞻前顧後，老爸老媽一輩人或許覺得會有風險，但義無反顧，讓自己的青春無悔，才是新生代香港人想去追求的事，誰說每個人都喜歡置業，做死一世樓奴？

store9yea是情侶檔店主Sting和Ellen的夢想。（攝影：龔嘉盛）

而說這個只有70平方尺，外形「三尖八角」的鋪位，原來也有一段故，據該區街坊街里所，店舖前身是一群的士司機的地下賭檔，一群司機平常休間無事做，就會聚結在一起賭錢，又煙又酒，又神嘩鬼叫，構成噪音，更因為與鄰近的婆婆起爭執，並將其推倒，弄得婆婆跌斷腳，如斯種種，皆使到從前那裡叫人避之則吉。

徇眾要求下，Ellen和Sting當然尊重街坊意願，將歷史悠久的原地板保留下來。（攝影：龔嘉盛）

「所以當store9yea決定在此開店，並裝修之際，附近的街坊都對我們報以熱情歡情，說可以還他們清靜。」Sting直言：「不過就對我們作出一個請求，就是希望能夠將原地板保留下來，不要拆除，一來他們都覺得這舊地皮很優美，二來也認為它歷史悠久，很具保育價值，拆了的話，就真是甚麼也沒有了！」

Sting希望自己售賣的每件單品，都不會讓每位專程而來的客人失望。（攝影：龔嘉盛）

新舊並存的店中珍藏

問到二人store9yea的收藏貨從何來，Sting就說部份貨品乃是他們從前去旅行時，到訪當地市集搜羅返來的，遍及世界各地，包括土耳其、泰國、老撾等等：「有些則是趁着一度兩度，東京世田谷區，那號稱日本最大規模跳蚤市場世田谷ボロ市舉行期間，特地飛過去挑選回來的古物；而留意雖然我和Ellen很喜歡舊物，但store9yea也沒有侷限了一定要售賣舊東西，日本很多新奇趣怪的物事，例如這批非常熱賣的昭和清酒袋、誠仔變裝系列模型以及foglinenwork的飾品等等。」雖然礙於空間問題，這些新產品的存貨並不多，甚至一件起兩件止，但現場所見，的確不缺好貨。

日本昭和清酒袋 $180。（攝影：龔嘉盛）

日本最大規模跳蚤市場世田谷ボロ市。（マイナビニュース）

Ellen說很想將他們喜愛的東西分享給大家，「每個介紹台內單品的IG Post，我自問當真寫得頗認真詳細，對於有正職的我來講，就要花額外的精神和時間去做吧！」

store9yea收藏珍品：

U.S.A. Federal Moonglow series套杯 $420/set，牛奶壺、糖盅 $320/each。（攝影：龔嘉盛）

好像美國製Vintage Federal Glass Moonglow套裝，是其中一款Ellen很想向大家分享的收藏， 「Federal Glass Company創立於1900年，可惜到1980年就結業了，然而它昔年的產品，依舊被世界各地收藏家所追捧，當中尤以Moonglow系列最受歡迎。出品的玻璃製品不但耐熱，亦比其他玻璃製品更耐用堅固，與陶瓷杯有着完全不同的觸感，再加上​杯上有菱格紋路，映透岀有如皎潔月色光芒，Moonglow之名就是由從而來。」

日本 70s Tussukuda Hobby 人體模型 $580。（攝影：龔嘉盛）

此模型吸引之處，乃是其骨格內臟齊全，最外面的皮膚更呈透明，方便用家將內裡看得一清二楚。（攝影：龔嘉盛）

Sting則最愛這套日本製70s人體解剖模型，同樣是鬼罕收藏「，事關製作它的Tsukuda Hobby模型製造商，曾經在日本國內享負盛名，但於2003年卻宣布破產了。此模型吸引之處，乃是其骨格內臟齊全，最外面的皮膚更呈透明，方便用家將內裡看得一清二楚，而說明書也繪畫得相當精美，是非一般的模型，可惜我們就搜羅到一件，賣完就沒有了，希望下次大家光臨store9yea時還看到它吧。」

INFO

store9yea

深水埗界限街25號A5地舖（明勝樓入口旁）