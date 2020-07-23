【IKEA】宜家推出首個服裝系列EFTERTRÄDA　一文睇清所有時尚單品

IKEA的設計向來廣受歡迎，近年推出的聯乘系列亦備受吹捧。近日IKEA再有新搞作：瑞典和日本IKEA將攜手合作，推出一系列名為EFTERTRÄDA COLLECTION的服裝及生活用品系列，相信將成為新一波炒賣商品。

瑞典和日本IKEA將攜手合作，推出一系列名為EFTERTRÄDA COLLECTION的服裝及生活用品系列。（IKEA）

在瑞典語中，「EFTERTRÄDA」意指「接班人」。過去不少潮牌曾以IKEA的FRAKTA Shopping Bag進行二創，設計出不少讓人趨之若鶩的單品。有見及此，美國IKEA早前決定「肥水不流外人田」，推出以FRAKTA Shopping Bag改造而成的漁夫帽，結果引起當地搶購熱潮，多間分店極速售罄，不少拍賣平台都有炒賣帖文，炒價一度高達原價的12倍，非常誇張。

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參考了先前FRAKTA漁夫帽的成功，加上品牌有見時裝圈內無論街牌抑或高級品牌，均先後採用IKEA元素設計，而日本街頭亦充斥著許多假冒的IKEA logo t-shirts，因此覺得是時候推出「真品」，發表創辦以來首個服裝系列EFTERTRÄDA Collection，試圖擴充版塊，踏足時裝圈分一杯羹。

Could our clothing and accessories line succeed our home furnishing solutions? IKEA

首個EFTERTRÄDA Collection包括t-shirt、hoodie、tote bag、雨傘、兩款毛巾以及兩款水樽。從官方釋出的相片可見，整個系列風格偏向簡約，並以IKEA標誌以及簽名式條碼圖案組合而成。據悉t-shirt、hoodie及毛巾採用了可持續的棉製作而成；雨傘則是以回收得來的聚酯製成，為可持續發展出一分力。

點擊下圖欣賞整個系列：

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可惜系列暫時只會於IKEA原宿店獨家發售。公開發售日期為7月31日，價格將在稍後公，布相信勢必成為炒賣商品。不過大家亦無須失望，皆因官方表明EFTERTRÄDA Collection將陸續有來，希望系列早日登陸香港區IKEA吧。

過去IKEA曾與不少藝術家合作，推出風格獨特且價格相宜的商品：