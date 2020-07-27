Nike再次與民同樂　打造數百大元廉價版Sacai LDV Waffle復古跑鞋

早前《一物》在 Nike推出黑白漸變「陰陽」Air Max 95 彌補買不到CDG別注遺憾？一文中曾說過，Nike是一個很喜歡，亦很擅長將限量版球鞋「平民化」的品牌。 今次，Nike再一次以行動證明這說法，而被選中的是跟Sacai聯乘的鞋款。

"Yin Yang"陰陽Air Max 95。（一物）

無論是"Yin Yang"Air Max 95演化自COMME des GARÇONS Air Max 95；還是2004年天價Dunk SB Low Medicom 2，「退化成」2017年平民版Dunk Low Elite Medicom Bearbrick；到1至3代Dunk Low Viotech等等。都可以觀察得到Nike的心思細密，將經典的設計，來一趟畫龍點睛的改造，既保持原版球鞋的稀有度和價值，同時又能夠推出一對可以大規模生產和定價實惠的普通版球鞋，與民同樂。

不同年代的Dunk Low Viotech，細節上也有一定程度的不同。（Jordan Geller）

全新Daybreak，和Sacai LDV Waffle Green Multi似到一個點。（koji198139）

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而Nike最新的「與民同樂計劃」，就落在從前與Sacai合作的LDV Waffle身上，將整個別注系列中最矚目的Green Multi配色，轉移到Daybreak球鞋身上，以綠 × 黃色為主體，將配以白色鞋帶和防磨Waffle粒狀大底，驟眼看來的確與原版Sacai LDV Waffle幾可亂真。要知道一對Sacai LDV Waffle Green Multi現在的市價已攀升至接近$5,000港元了，現在這對平民版本才不過數百元的價錢（香港Nike不日發售），對於很多沒有抽中籤、又不想捱炒價的波鞋控而言，的確是一個彌補遺憾的好機會。

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哪怕明顯是Sacai LDV Waffle致敬作，但這對全新Daybreak也有自身的獨特創造，首先鞋身乃是用上再生的尼龍物料製造，完全應合到時下響應環保的潮流趨勢，而且與Virgil Abloh宏揚出來的工業風條碼字樣概念，也植根球鞋表面，例如鞋面、鞋踭以至中底部份，均會列明該處面料在採購概念上，以至用了哪種顏色，將工業風的機械、規率和工整美學概念，表露無遺。

Virgil Abloh設計的作品，最愛玩工業風字樣。（KicksOnFire）

Sacai × Nike VaporWaffle鞋子的真人實穿示範照也陸續登場。（Sneaker Bar Detroit）

雖然今次這對Daybreak與Sacai沒有直接關係，但阿部千登勢與Nike間的合作，在今年下半年仍舊長做長有，早前才宣告與Nike、fragment design打造三方聯乘LDWaffle，而日前千呼萬喚的Sacai × Nike VaporWaffle，亦確定將會在今個秋天登場，定價為$180美元，如果有運氣能夠抽籤成功以原價入手，都絕對是一件值得Post上IG，在朋友面前炫耀一番。