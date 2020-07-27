Nike再次與民同樂　打造數百大元廉價版Sacai LDV Waffle復古跑鞋

一物
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早前《一物》在 Nike推出黑白漸變「陰陽」Air Max 95　彌補買不到CDG別注遺憾？一文中曾說過，Nike是一個很喜歡，亦很擅長將限量版球鞋「平民化」的品牌。

今次，Nike再一次以行動證明這說法，而被選中的是跟Sacai聯乘的鞋款。

"Yin Yang"陰陽Air Max 95。（一物）

無論是"Yin Yang"Air Max 95演化自COMME des GARÇONS Air Max 95；還是2004年天價Dunk SB Low Medicom 2，「退化成」2017年平民版Dunk Low Elite Medicom Bearbrick；到1至3代Dunk Low Viotech等等。都可以觀察得到Nike的心思細密，將經典的設計，來一趟畫龍點睛的改造，既保持原版球鞋的稀有度和價值，同時又能夠推出一對可以大規模生產和定價實惠的普通版球鞋，與民同樂。

不同年代的Dunk Low Viotech，細節上也有一定程度的不同。（Jordan Geller）

全新Daybreak，和Sacai LDV Waffle Green Multi似到一個點。（koji198139）

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而Nike最新的「與民同樂計劃」，就落在從前與Sacai合作的LDV Waffle身上，將整個別注系列中最矚目的Green Multi配色，轉移到Daybreak球鞋身上，以綠 × 黃色為主體，將配以白色鞋帶和防磨Waffle粒狀大底，驟眼看來的確與原版Sacai LDV Waffle幾可亂真。要知道一對Sacai LDV Waffle Green Multi現在的市價已攀升至接近$5,000港元了，現在這對平民版本才不過數百元的價錢（香港Nike不日發售），對於很多沒有抽中籤、又不想捱炒價的波鞋控而言，的確是一個彌補遺憾的好機會。

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哪怕明顯是Sacai LDV Waffle致敬作，但這對全新Daybreak也有自身的獨特創造，首先鞋身乃是用上再生的尼龍物料製造，完全應合到時下響應環保的潮流趨勢，而且與Virgil Abloh宏揚出來的工業風條碼字樣概念，也植根球鞋表面，例如鞋面、鞋踭以至中底部份，均會列明該處面料在採購概念上，以至用了哪種顏色，將工業風的機械、規率和工整美學概念，表露無遺。

Virgil Abloh設計的作品，最愛玩工業風字樣。（KicksOnFire）

Sacai × Nike VaporWaffle鞋子的真人實穿示範照也陸續登場。（Sneaker Bar Detroit）

雖然今次這對Daybreak與Sacai沒有直接關係，但阿部千登勢與Nike間的合作，在今年下半年仍舊長做長有，早前才宣告與Nike、fragment design打造三方聯乘LDWaffle，而日前千呼萬喚的Sacai × Nike VaporWaffle，亦確定將會在今個秋天登場，定價為$180美元，如果有運氣能夠抽籤成功以原價入手，都絕對是一件值得Post上IG，在朋友面前炫耀一番。

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