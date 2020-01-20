sacai與人氣藝術家haroshi合作　打造日本職人的木雕鈕扣漁夫褸

sacai剛剛才於巴黎時裝周發佈於FW2020的男裝系列，老實說剔除那對與Nike合作的Vapor Pegasus，其實其他服飾都是大同小異的解構主義軍事風，所以與其考究設計師阿部千登勢的服飾設計，倒不如欣賞一下她策劃各式各樣Collaboration的心思還吸引吧。

sacaiFW2020男裝系列。（sacai）

不同系列中最矚目的還是這對與Nike合作的Vapor Pegasus。（highsnobiety）

所以縱然歷年歷代的sacai × Nike系列當真十分精彩，但sacai對聯乘企劃的匠心獨運又豈止於此？除大剔外，sacai × PORTER多年來的合作系列其價值一直高企於炒賣市場；與Hender Scheme聯合打造的涼鞋在數年前也深化了機能涼鞋的熱潮；和Native Sons合作的太陽眼鏡更大玩物料拼合，將不同的顏色的物料塗層共融到同一副眼鏡框之中；至於sacai × Beats by Dre更創新地將項鍊概念與手機合二為一，成功將科技時尚化……如斯種種，都引證了日本人在推動聯乘合作方面的功架和天份。

sacai × Hender Scheme。（sacai）

Haroshi本尊。（資料圖片）

而今日東京全新人氣地標2G TOKYO又引爆了另一單重磅消息：宣告sacai再會與日本人氣雕塑家Haroshi合作，打造只限定於2G TOKYO獨家發賣的sacai × haroshi，委實精彩萬分！作為日本藝術與及流行文化界的新一代寵兒，Haroshi至少就沉醉於木製品藝術的設計，本就叫人拜服。

及至近年更鑽研出將木雕藝術與Sofubi搪膠公仔相互結合，以鹹蛋超人、巴魯坦星人、惡魔人、鐵甲萬能等經典動漫角色作為主題，製作出半搪膠半木材的玩具公仔，哪怕在當前的藝術市場被炒至數以十萬元一個，仍然有價有市，叫人咋舌。

sacai × PORTER共同打造的漁夫褸。（2G_TOKYOy）

所以今次sacai × PORTER共同打造的漁夫褸（留意sacai早年亦曾與Gloverall這一英國經典漁夫褸合作，推出聯乘產品），就的確大有收藏價值，哪怕未有將近年大熱的搪膠玩具元素注入其中，卻將haroshi招牌的七彩木雕工藝，幻化成傳統漁夫褸必備的牛角鈕扣，胸前三個鈕扣位置，均縫合了三件色彩不一的藝術木雕牛角鈕，省卻了工業化時裝中的工整化和千篇一律，從而為每件聯乘作品加入了獨一無二的藝術氣息，再加上以Navy深藍色作為主調的衣身，堪稱本年度最耐穿和最有型的海員衣服，也絕不過譽。