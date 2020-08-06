從無人問津對爭相聯乘　KidSuper靠「厚面皮」走入巴黎時裝周？

「在事情未成功之前，一切總看似不可能。」這句話在美國街頭品牌KidSuper的主理人Colm Dillane身上，可謂一個勵志的範例。令他們從一個在大學宿舍偷偷營運的商戶，成為一個出現在巴黎時裝周官方名單上的品牌。 上月KidSuper以木偶戲型式發佈了一場「超現實」的SS21數碼時裝表演，作為品牌於9月巴黎時裝周時演繹真實比例服裝系列的序章。9分鐘的短片內，「邀請了」很多Dillane欣賞的人物，不知到時可有多少人真的會出現，再一次實現美夢？

今年因為全球疫情關係，Louis Vuitton、Dior Homme、Loewe等高級時裝品牌都舉行過數碼時裝表演，然而這並非時裝巨頭的專利，不少年輕品牌亦在這類平台發揮出天馬行空的創意，例如美國街頭品牌KidSuper以微縮木偶戲型式，發佈了主題為「Everything's Fake Until It's Real」的SS21新系列，足夠令人感受到創意的衝擊。

這場時裝表演的觀眾和模特兒，皆由主理人Dillane以3D打印的方式製作，全都是他在不同範疇、年代等等欣賞的人物，例如達利（Salvador Dalí）、 畢加索（Pablo Picasso）、霍金（Stephen Hawking）、馬斯克（Elon Musk）、朗拿甸奴（Ronaldinho）、球王比利（Pele）、塔倫天奴（Quentin Tarantino）、Kanye West、Anna Wintour、奧巴馬夫婦、以至女王伊麗莎白二世等等。

KidSuper "Everything's Fake Until It's Real" SS21系列：（按圖放大）

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或許有人會覺得，這些名人無緣無故就「被出席」了這場時裝表演，好像有點故意炒作的味道；但其實KidSuper那種無視規則的狂野、卻又充滿童真的設計風格，所以能夠為主流所認識，很大程度上都是憑藉Dillane明知不可而為之的「死纏難打」性格，才令自己的創作與愛好得以發揚。

Colm Dillane成長的家庭結構很有趣，父親是一個愛爾蘭漁民，母親則是一個西班牙藝術家，自小已經不斷搬家，亦跟很多美國中西部成長的孩子一樣，經常穿梭樹林中玩耍、也喜愛踢足球。此外他亦在母親的鼓勵下，對藝術創作充滿興趣。直到12歲時舉家搬到紐約之後，Dillane留意到身邊同學朋友都追捧Bape、Supreme等品牌的衣服。但他決定不花錢在潮流品牌上，而是後來跟志同道合的朋友「自製潮牌」，在圈子內發售自家設計的Pizza主題系列Tee，並嘗試向商店推銷，這時他才15歲。

Colm Dillane（品牌圖片）

及至Dillane升上紐約大學，修讀數學系，但是讀書依然只是他「副業」，Dillane依然醉心在他的藝術世界之中。在結識了室友Danny之後，他們更合作以「KidSuper」的名義製作一系列帽子、Tee和衛衣等等，並在yeah 2的那年開始，將自己的宿舍房噴上了Graffiti，改頭換面變成一家商店，將商品賣給同學，此舉幾乎令二人被踢出校門。

數學系畢業的Colm Dillane卻鍾情於藝術創作。（品牌圖片）

畢業之後，大學學得的知識對Dillane沒有多少用途，數學系的學位對他來說只是一份紀念品；但他在幾年來的生活間發現了「真正的自己」，更令決心將KidSuper變成事業；但對一個沒有人脈或背景支持的年輕人來說，不可能品牌成立一刻，作品便奢望可以登上巴黎時裝周吧？事實上KidSuper亦曾經多次被巴黎時裝周主辦單位拒絕，SS21的部份設計中，其布料上亦印上了過去被巴黎時裝周官方發出的拒絕信作印花，自嘲的玩味十足，卻也是品牌邁向成功的見證。而成就這里程碑的起點，正是由Dillane厚面皮地跟將別人「被聯乘」開始。

今時今日，LV x Supreme這類高端時裝跟街頭品牌聯乘，不是什麼驚人的新聞。但各位可有聽過Dior x KidSuper的消息嗎？沒聽過是合理的，因為根本沒有這回事，這只是主理人Colm Dillane有見自己跟Christian Dior名稱縮寫都是「CD」的關係，設計了聯乘的印花，其在instagram主動Tag了Dior及Kim Jones的帳號，結果，人家當然沒有理會啦。

沒有人認識，那就想辦法令人認識吧！Dillane又將目光放到洛杉磯的Complexcon潮流展上，雖然品牌並無參展的資金，慶幸有一家網上商店贊助，終於成功參展；然而Complexcon的展位實在一位難求，次年因為額滿，KidSuper想參加都沒用。於是Colm Dillane又發揮了「打不死小強」的精神，自行將一台雪糕車改裝成KidSuper的Complexcon「非官方」展覽車，在會場外發售自家商品，結果，Complexcon主辦單位被打動，「非官方」展覽車成功開進官方的會場。

KidSuper的Complexcon「非官方」展覽車。（品牌圖片）

要成為時裝界的一員，這樣的話題當然不足夠。Dillane還希望令品牌向北美以外擴展，於是他們先於紐約舉行過一場時裝表演後，便將目標放到巴黎之上；然而問題又來了，沒錢喔，怎樣辦？於是KidSuper又舉行了一次銷售活動，表明要籌集參與巴黎時裝周的資金，任何顧客消費超過100美元，同時亦可得到Dillane的親筆塗鴉和簽名，更明言如果他成為了著名的藝術家，這塗鴉就會升值了！不妨視之為投資，認真「那裡來的自信」。

KidSuper "Bull In A China Shop " SS20系列回顧：（按圖放大）

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然而幾經波折，KidSuper又真的成為了一個巴黎時裝周官方名單上的品牌，那些眾籌時送出的塗鴉，或者真的有機會升值...事實上近年間，KidSuper亦早已不再需要叫大品牌「被聯乘」了。由於Colm Dillane向來都喜愛在衣服的手繪印花上，採用狂野而童真十足的足球、運動等他喜愛的元素，令KidSuper相繼得到Nike和Puma等品牌的垂青。早前退役的巴西球星朗拿甸奴以假護照入境巴拉圭被捕的事件，KidSuper亦立即推出過一款「Free Dinho」的Tee，幽偶像一默，玩味十足，亦足見Dillane對足球元素的熱愛確實來自個人的生活追求。

KidSuper與Nike的合作。（品牌圖片）

最近的例子如PUMA x KidSuper系列，香港亦有上架，手繪的足球圖案便成為整個系列的主調，將千篇一律的訓練裝備塑造成足球概念的街頭服飾，是接觸這個「永不言敗」品牌的最簡單門檻。

PUMA x KidSuper系列：（按圖放大）

PUMA x KidSuper系列（品牌圖片）