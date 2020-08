【DIOR】喜歡Lady Dior、Saddle、Book Tote？　更要認識背後故事

DIOR是不少女士的最愛,但大家又是否熟悉品牌創始人Christian Dior先生的故事? 要了解Christian Dior先生的創作起源,不得不回溯到他的童年故居——Granville莊園。

要了解Christian Dior先生的創作起源,不得不回溯到他的童年故居Granville莊園。

Christian Dior先生出生於一個顯赫的富有家庭,父親Maurice Dior是一名成功商人、母親Madeleine Dior是律師後代、舅舅則是內閣部長。1905年,出身於上流社會的Madeleine Dior對位於諾曼第的臨海小鎮Granville中的Les Rhumbs一見鍾情,說服丈夫買下莊園。

Christian Dior先生及四個兄弟姊妹整個童年便在Les Rhumbs度過。大宅臨近海峽、寧靜恬適,讓他們能靜心學習與閱讀,奠定根基。對於大宅,Christian Dior先生亦曾表示:「我的童年大宅……我對它留下了最溫柔、最美妙的回憶。該怎麼說呢?我的生活和我的風格幾乎都由它的位置和結構所締造」。

Granville莊園內有一座種滿各種花卉的花園,是Christian Dior先生最愛的地方之一。每當Christian Dior先生憶起在Granville莊園度過的童年,總愛將那座花園稱之為「守護我童年的花園」。

Granville莊園內的花園。

我的童年大宅……我對它留下了最溫柔、最美妙的回憶。該怎麼說呢?我的生活和我的風格幾乎都由它的位置和結構所締造。 Mr. Dior

Madeleine Dior極愛鮮花,不單在花園內種滿花卉,就連大宅牆壁亦選上玫瑰花牆紙。母親的審美觀及對花的熱愛,對Christian Dior先生帶來深遠的影響。Christian Dior先生從小便會跟隨母親進出花園,培養出對花的興趣,更曾為此而潛心閱讀花卉名錄,自小便能辨識所有花卉,對每種花卉都諳熟於心。

成為服裝設計師後,他亦不時為作品冠以花名,玫瑰亦成為DIOR的經典元素之一,單是1947年至1957年,便總共有50多款以玫瑰花為名的長裙橫空出世。

除了花卉之外,Christian Dior先生亦曾表示故居的粉紅色及灰色牆壁,成為他日後最愛的兩種顏色,不過Christian Dior先生的經典作品亦採用了此兩種配色。

(官方圖片)

1914年戰爭爆發,Granville莊園安然度過戰爭爆發,卻未能捱過其後的經濟低谷。Dior家族在1929年金融危機的肆虐下破產,迫不得已之下轉售這座避風港,莊園遭拍賣,家具被拆分,他最心愛的母親更於兩年後不幸去世,Christian Dior先生安穩幸福的童年生活正式告終。

Christian Dior先生終生極度懷念母親,不單在剪裁及衣服結構上再現母親獨有的淑女感,更於首場個人時裝騷中表示:「If Mother had lived, I would never have dared」,足見Madeleine Dior對Christian Dior先生的影響力。

Madeleine Dior女士。

直至1997年,設計師的故居才被改建成Christian Dior博物館,收藏並展示一系列Christian Dior先生的私藏之物,像是手札、照片、日記本等,亦展示了逾60件出自Christian Dior先生之手的高級訂製服裝、配飾、香水等。

除此以外,Christian Dior博物館亦設有不少文化活動,包括在Dior家族書房進行的探索香氛天地、以及在花園進行的花園約會等,讓大家能親身遊歷影響Christian Dior先生至深的童年故居,進一步了解Christian Dior先生的故事。