【DIOR】喜歡Lady Dior、Saddle、Book Tote？　更要認識背後故事

DIOR是不少女士的最愛，但大家又是否熟悉品牌創始人Christian Dior先生的故事？ 要了解Christian Dior先生的創作起源，不得不回溯到他的童年故居——Granville莊園。

要了解Christian Dior先生的創作起源，不得不回溯到他的童年故居Granville莊園。（官方圖片）

Christian Dior先生出生於一個顯赫的富有家庭，父親Maurice Dior是一名成功商人、母親Madeleine Dior是律師後代、舅舅則是內閣部長。1905年，出身於上流社會的Madeleine Dior對位於諾曼第的臨海小鎮Granville中的Les Rhumbs一見鍾情，說服丈夫買下莊園。

Christian Dior先生及四個兄弟姊妹整個童年便在Les Rhumbs度過。大宅臨近海峽、寧靜恬適，讓他們能靜心學習與閱讀，奠定根基。對於大宅，Christian Dior先生亦曾表示：「我的童年大宅……我對它留下了最溫柔、最美妙的回憶。該怎麼說呢？我的生活和我的風格幾乎都由它的位置和結構所締造」。

Granville莊園內有一座種滿各種花卉的花園，是Christian Dior先生最愛的地方之一。每當Christian Dior先生憶起在Granville莊園度過的童年，總愛將那座花園稱之為「守護我童年的花園」。

Granville莊園內的花園。（官方圖片）

我的童年大宅……我對它留下了最溫柔、最美妙的回憶。該怎麼說呢？我的生活和我的風格幾乎都由它的位置和結構所締造。 Mr. Dior

Madeleine Dior極愛鮮花，不單在花園內種滿花卉，就連大宅牆壁亦選上玫瑰花牆紙。母親的審美觀及對花的熱愛，對Christian Dior先生帶來深遠的影響。Christian Dior先生從小便會跟隨母親進出花園，培養出對花的興趣，更曾為此而潛心閱讀花卉名錄，自小便能辨識所有花卉，對每種花卉都諳熟於心。

成為服裝設計師後，他亦不時為作品冠以花名，玫瑰亦成為DIOR的經典元素之一，單是1947年至1957年，便總共有50多款以玫瑰花為名的長裙橫空出世。

除了花卉之外，Christian Dior先生亦曾表示故居的粉紅色及灰色牆壁，成為他日後最愛的兩種顏色，不過Christian Dior先生的經典作品亦採用了此兩種配色。

（官方圖片）

1914年戰爭爆發，Granville莊園安然度過戰爭爆發，卻未能捱過其後的經濟低谷。Dior家族在1929年金融危機的肆虐下破產，迫不得已之下轉售這座避風港，莊園遭拍賣，家具被拆分，他最心愛的母親更於兩年後不幸去世，Christian Dior先生安穩幸福的童年生活正式告終。

Christian Dior先生終生極度懷念母親，不單在剪裁及衣服結構上再現母親獨有的淑女感，更於首場個人時裝騷中表示：「If Mother had lived, I would never have dared」，足見Madeleine Dior對Christian Dior先生的影響力。

Madeleine Dior女士。（WIKI）

直至1997年，設計師的故居才被改建成Christian Dior博物館，收藏並展示一系列Christian Dior先生的私藏之物，像是手札、照片、日記本等，亦展示了逾60件出自Christian Dior先生之手的高級訂製服裝、配飾、香水等。

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除此以外，Christian Dior博物館亦設有不少文化活動，包括在Dior家族書房進行的探索香氛天地、以及在花園進行的花園約會等，讓大家能親身遊歷影響Christian Dior先生至深的童年故居，進一步了解Christian Dior先生的故事。