【NORBIT】獨特布料處理與實用細節　日牌建構都市機能時尚範例

都市機能風盛行，對於日本這個山系文化從來都濃厚的國家來說，戶外、機能、休閒的選材更好像取之不盡。近月被日本著名戶外雜誌《GO OUT》和挪威的時尚讀本《eye_C》等等相繼點名推介的norbit by Hiroshi Nozawa就是個好例子，品牌偏愛以新物料技術，製作復古機能元素的設計，近年愈來愈受日本時尚圈的注目。同時間norbit對於「Field、Travel、Chill 」主題的演繹，亦令他們從「都市機能」的主旋律之中，領略到與別不同的性格。

norbit by Hiroshi Nozawa 2020SS：（按圖放大）

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位於東京涉谷的norbit by Hiroshi Nozawa，由主理人野澤廣志創立於1999年，起初的設計偏好街頭文化與機能元素，及後發展到「Field、Travel、Chill 」的理念，成為品牌推崇的主題；所以norbit除了典型「戶外機能」的追求以外，他們的作品還多了一份田園風的演繹。

挪威時尚平台《eye_C》的NO.03讀本，介紹norbit by Hiroshi Nozawa的報導。（norbit by Hiroshi Nozawa）

除此以外，norbit偏愛以新物料技術，製作復古外觀的機能服飾，這從品牌的名字中，由「no」與「orbit」二字結合的端倪，已經可看到野澤廣志對於不受原有軌跡束縛的創作態度。這亦成為品牌憑藉出色的手工技術、布料細節等等，而在近年受到日本時尚圈認同的原因之一；然而講到品牌態度，卻不可能「口說就是」，必須有拿得上手的實際證據。norbit品牌對於布料工藝經驗的沉澱認識，或許可以從主理人的履歷中談起。

norbit by Hiroshi Nozawa主理人野澤廣志。（norbit by Hiroshi Nozawa）

Firld Jacket的設計圖。（norbit by Hiroshi Nozawa）

未必人人都聽過norbit主理人野澤廣志的名字，但對於SNOW PEAK、Columbia Black Label、 FJALL RAVEN、Puma Japan、New Balance Japan等等品牌，卻不會陌生吧？對了，野澤廣志正正參與過以上品牌的設計工作，從不同品牌的經驗中，累積了各種戶外、運動、機能等細節的養份。

而在這段期間，他亦不斷創立個人品牌，包括生活用品品牌LRAB、牛仔褲品牌FULLCOUNT等等。但更重要的，就是野澤廣志還加入過布料設計公司NOWARTT，通過傳統布藝結合現代藝術風格，將藝術融入布料製作當中，對於布料的設計和處理，自然擁有了更深刻的認識，包括這次2020SS新季度系列的DOT RIP-Stop Roll Up環保袋，其生態元素的插畫布料，正是NOWARTT的出品。

NOWARTT為norbit by Hiroshi Nozawa設計的插畫布料。（norbit by Hiroshi Nozawa）

最近本地單位432Hz引入了norbit by Hiroshi Nozawa的2020SS系列，正好是當前沒法到日本旅行的情況中，一次親鑑品牌布料手工與復古風格的機會。2020SS系列不但貫徹了田園特色，今回的設計亦引用了不少傳統狩獵元素的細節，例如配置了多個收納口袋的Firld Jacket，細節上汲取了軍事與釣魚服飾的機能特點，採用輕量尼龍製作，以維持機能上的實用要求，更特別的是它的布料更使用了Garment Dyed的染製工序，務求呈現出金屬狀的光澤質感。

Firld Jacket，採用經過Garment Dyed染製工序的輕量尼龍製作。（432Hz）

norbit by Hiroshi Nozawa 2020SS：（按圖放大）

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及至近季度甚富人氣的登山帽，看似簡單的設計，除了參考了古典狩獵帽的形態之外，其高密度布料亦經過特殊的鹽洗加工處理，以呈現洗水的質感，卻又有防潑水的實際效能。既是都市穿搭的服裝，也是足夠在戶外活動應用的機能服，這種對細節的要求，內涵重於話題，絕非一時三刻所能複製。