【日本設計】皮革西瓜手袋展現熱誠　認識土屋鞄製造所匠人精神

「從溫暖的手中誕生，具有溫度的皮革包。」 日本匠人對工藝的執著以及對生活的洞悉力，造就無數優越的設計。擁有55年歷史的日本職人手作皮革品牌土屋鞄製造所，近日推出了皮革西瓜手袋。饒富趣味的手袋正正反映出品牌對皮革及生活的熱愛。

擁有55年歷史的日本職人手作皮革品牌土屋鞄製造所，近日推出了皮革西瓜手袋。（IG@tsuchiya_kaban）

我們不斷地學習，並以學到的技能及知識，向大家傳遞土屋鞄製造所皮革工匠的「頑皮的心」。在製袋的過程中，我心跳不已，非常興奮。 土屋鞄製造所

7月27日，日本職人手作皮革品牌土屋鞄製造所在IG上公開首個「The Fun of Carrying」系列作品，工整精細的手作皮革手袋內置有一個大西瓜，非常吸睛同時出乎眾人所料。土屋鞄製造所在帖文旁輕描淡寫地說：「今天是7月27日（星期一），西瓜日。我製作了一個夏天裝西瓜的袋子。」

點閱皮革西瓜手袋細節：

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1965 年，一位東京職人憑藉兩台縫紉機及一雙手， 開創土屋鞄製造所。土屋鞄製造所開創初期僅製作小學生書包，延續兒時回憶。歷經超過半世紀的深耕細作，技藝傳承，土屋鞄製造所的設計亦由小學生書包延伸至各種皮革製品。然而，就算產品種類再多，一眾工匠的初心依然不改——期望以最優質的皮革製品陪伴所有人，成為大家日常生活不可或缺的存在。

歷經超過半世紀的深耕細作，技藝傳承，土屋鞄製造所的設計亦由小學生書包延伸至各種皮革製品。（官網截圖）

土屋鞄製造所部份設計一覽：

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而要在土屋鞄製造所內成為一個職業匠人，對皮革及生活必須具有深厚的熱情。年輕匠人藤卷涼平便曾形容土屋鞄製造所是個「不透過言語，從工作中學習的工房」。

藤卷涼平表示在工房的第一天，是由一位擁有40多年經驗的皮革專家後藤職人負責教導，他則在旁負責裁切小學生書包的皮革、觀看後藤先生如何排料、配合皮革上的標註記號、放上金屬模具，再將金屬模具放入裁斷機中壓下。

整個過程看似容易，但絕不簡單：在使用強力的沖壓機時，稍不注意便會造成嚴重傷害，又或造成模具跟皮革的損壞。因此藤卷涼平足足花上三個月負責裁斷工作，才被安排學習排料工作。不單藤卷涼平，每位到土屋鞄製造工作的年輕工匠同樣必須歷經漫長而嚴謹的訓練，少一分對皮革的愛亦不可能。

藤卷涼平是位極愛皮革的年輕匠人。（官方網站）

除此以外，即是走入追求廉價及款式多於質素的年代，土屋鞄製造所依然堅持採用天然的皮革。而在製作過程中，工匠在排料時為免製成浪費，會盡可能準確及精細，每塊皮革均是經由精心計算及量度才開始剪裁，好讓設計能展現出日本獨有的極簡美學型態。

就似是近日面世的皮革西瓜袋，整個袋由工匠以人手將皮革縫製組合而成，每個部位的剪裁及尺寸均需非常準確，才能完美縫製出流線型的弧度。而且因為手袋是由多塊皮革組合，因此手袋會依據西瓜大小而自然伸縮，盡顯設計者的智慧。另外，手袋更可扭轉、拉伸、折曲，方便用家使用攜帶，不忘「以最優質的皮革製品陪伴所有人，成為大家日常生活不可或缺的存在」的初衷。

明知設計出一個西瓜專用的皮革袋絕不會大賣，但為了追求對皮革、設計，以及生活的熱愛，依然用心製作，這便是土屋鞄製造所及一眾日本匠人的執著與熱誠。