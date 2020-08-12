【GU】首個手袋系列登場　百多元售價印證品牌的危機與野心？

GU宣布即將推出首個手袋系列。在這個時候作出新突破，盡現UNIQLO母公司迅銷集團的野心及毅力。

GU宣布即將推出首個手袋系列。（GU）

去年十二月，GU宣布開啟名為「GU BAG LAB」的企劃，集結消費者的意見後，再對症下藥地設計出符合消費者購買意慾的手袋。GU的主要顧客群為20至30歲的年輕女士，亦即一眾初出茅廬，每天努力上下班的年輕上班族，對手袋的要求離不開「方便上班」、「容量夠大」，「輕便好用」等。經多個月收集意見及設計開發後，GU終於發表首波自家手袋。

今次GU僅推出兩款手袋，一大一小，一次過滿足喜歡不同手袋容量的女生。大尺寸手袋明顯針對上班族而設，方型設計能夠收納不少物件，完全符合品牌主要顧客群的需要。兩款手袋更設有黑色、酒紅、米色、啡色等輕熟女喜歡的配色，而且售價非常親民，細袋定價為1,990円（約145港元），大袋則只需2,490円（約180港元），相信對不少女生而言均具有一定的吸引力。

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同屬迅銷集團，不少人認為GU只是「便宜版的Uniqlo」，但其實由第一天起，集團對兩者有截然不同的定位及方向，而最簡單的分類亦即是Uniqlo是日常Basic，而GU則是Fashion。

近年Uniqlo主打Lifewear，無論是自家系列抑或聯乘系列，均離不開輕便、舒適、恆久等概念，而且衣服的設計及剪裁亦會考慮到不同年齡層的需要。相反，主打年輕女士市場的GU，不單比Uniqlo更頻繁地推出新產品，而且在設計上亦更貼近時下潮流。

點閱GU本年春夏部份設計：

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迅銷集團自開創GU以來，便訂立「為消費者設計」的方針，會不斷觀察及聆聽消費者的意見，再面對消費者需求的變化亦不斷調整策略，從設計、打版到生產上都站在消費者的角度規劃，讓商品更符合亞洲人身型與需求。如果大家曾逛過GU門市，不難發現各種剪裁的闊腳褲、Oversized T-shirts、半截及連身裙，亦有許多較為中性的款式，而一系列中性服飾亦成為GU去年最熱買的商品。

而更關鍵的成功點在於價錢。Uniqlo產品的定價已非常親民，GU產品的定價大多是Uniqlo產品七折後的價錢，部份產品的定價甚至比Uniqlo平近一半。日本近年經濟不景，年輕人失業率持續高企，即使有工亦僅夠日常開支，而GU符合潮流而超平的產品正好滿足品牌主要顧客群的需要，走在日本街頭不難發現手持GU袋的年輕女子。亦是因此，GU去年營業額高達二千億日元，比起Zara、H&M等還要高，成為市場奇蹟。

重溫GU去年部份款式：

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然而，一場席捲全球的疫情改變了整個世界，受歡迎如Uniqlo及GU的營業額均大幅下跌。據迅銷集團的業績報告指出，GU上半年度維持強勁業績表現，收益及溢利雙雙錄得雙位數增長，但在第三季度單季卻在疫情影響下，收益比同期下降19.0%，溢利則比同期下降61.8%。

同樣備受疫情打擊的Uniqlo，憑藉AIRism、Bra top、口罩，以及家居服系列，營業額於六月份轉虧為盈，逆市跑出。相信GU亦參考了Uniqlo的成功之道，決定在這個時刻推出手袋系列，試圖包攬更廣的顧客群及增加銷售額。

由GU最新宣傳照便可得知品牌積極招募少年市場：

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至於新手袋能否扭轉局勢？無疑單憑相片已可推斷兩款手袋的材質一般，甚至對有要求的消費者而言可以說得上劣質，但現時日本如同全球一樣，經濟陷入低谷，失業率高企，消費者就算想消費亦相當克制。今次GU推出的兩款手袋，容量足夠上班族收納電腦、飯盒、化妝品之餘，定價及款式絕對夠大眾，就算直接在袋面噴上消毒酒精亦絕不心痛，在實用層面而言可謂無得輸。