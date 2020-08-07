【口罩】K11聯乘MOCA推出限量藝術口罩　帶來不一樣的時尚與美學

新冠肺炎持續肆虐，戴口罩已成為日常新常態。然而，在公共衛生層面以外，口罩亦可成為時尚配件或藝術宣示。 K11近日跟洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）聯乘，在亞太區獨家推出限量版MOCA藝術家設計口罩#MOCAmasks。 這系列口罩共有九款，用上Andy Warhol、Virgil Abloh、小野洋子、Alex Israel等國際頂尖藝術作品和設計，除了注重美學，也極具收藏價值。

K11近日國際級聯乘洛杉磯當代藝術博物館（MOCA），在亞太區獨家推出限量版MOCA藝術家設計口罩#MOCAmasks。（K11）

是次有份參與設計的藝術家包括Virgil Abloh（Louis Vuitton、Off-White）、Mark Grotjahn、Alex Israel、Barbara Kruger、小野洋子、Catherine Opie、Pipilotti Rist、Hank Willis Thomas及Andy Warhol，他們特別為此項目創作，或將現有作品改編，每款口罩設計過程本身已猶如一件藝術品，相信單憑上述這個重量級名單已讓人非常期待吧。

相信大家對Off-White創始人Virgil Abloh的時尚設計絕不陌生。畢業於建築系的他，多年來不斷在時尚、建築、表演、產品之間進行跨界創作，探索不同的可能性。而鍾情於藝術的他，不單在2018年期間與日本知名藝術家村上隆合作開辦多場展覽，翌年亦MCA Chicago 芝加哥藝術博物館舉行個展《Figures of Speech》，回顧過去20年最具代表性的設計。另外，他於本年年初亦在法國畫廊Galerie Kreo再開辦個人藝術展，作為休息後的回歸作，足見他對藝術的熱愛。

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至於曾與RIMOWA合作的美國藝術家Alex Israel，今次再以其簽名式夢幻染色元素設計口罩，同樣令人非常期待。他擅長以夢幻色彩作為創作元素，亦是時尚界的寵兒，除了平面設計外，不時進行時裝、影片等跨界創作。而他與RIMOWA於去年聯乘的日落漸層行李箱，更是話題性十足的人氣設計。今次Alex Israel再帶來的漸層色口罩，同樣發揮異曲同功之魅力。

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當然除了上述兩位跟時尚世界息息相關的藝術家創作外，其他藝術家的設計同樣吸引。而在藝術層面以外，K11與洛杉磯當代藝術博物館亦希望透過此次合作，為社區帶來關懷，K11集團創辦人、新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛表示：「我希望這些由 MOCA與9位當今世上最備受推祟的藝術家攜手合作的限量版口罩，為全球社區帶來正面訊息及更多時尚的選擇，幫助大家適應新常態之餘，並同時支持藝術界。」

點擊下圖欣賞是次系列其他口罩設計：

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所有口罩均於洛杉磯製造，並因應不一樣的設計而使用不同布料，包括100%全棉、棉混紡（98％棉，2％彈性纖維）或100％聚酯超細纖維。口罩設計能舒適及安全地切合成人及10歲以上小童的各種面型，加上以兩層布料製成，易於調校，內側設有口袋供輕易插入濾芯。不過相信大家入手之後，大概亦捨不得使用吧。

藝術家設計口罩 #MOCAmasks 現正於K11網上商店接受預訂，同時將於 K11 MUSEA 2樓Gold Ball展出，售價為每個港幣 320 元，有興趣的朋友不容錯過。