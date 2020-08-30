【French Style】可能是最具法國風味服裝　經典橫間設計長青時尚

夏天想要悉心打扮，卻往往敵不過炎熱的天氣，像香港天文台過去一、兩個多月發出多次酷熱天氣警告；不奢說甚麼穿搭，就連赤身裸體走出去都覺難受。而既然透過無法透過多穿幾件，以製造穿搭的層次感，那就只能決勝關鍵寄望在單件的T-shirt上去。源自法國的條紋T-shirt，又稱為「Breton Stripes」，自十九世紀誕生以來，經過Chanel創辦人Coco Chanel在上世紀初的大肆推廣，至今已流行超過一百年。如果你剛好嫌Print Tee太花巧，素色T-Shirt又太單調，那不妨一起來試試看，投入法國經典條紋T-shirt的懷抱。

Coco Channel也是Saint James橫間Tee的粉絲（CHANEL）

Saint James

Saint James的招牌設計（Saint James）

談起條紋T-shirt，大部份人會追溯至Chanel創辦人Coco Chanel，但其實國品牌Saint James自1850年成立後不久，即為法國海軍軍官和士兵生產條紋式制服；歸根究底，前者是把條紋衫帶到時裝舞台的推手，後者卻與條紋衫有更深的歷史淵源。有說Saint James深入民心的程度，是幾乎每個法國人的衣櫥裏，都至少有一件的條紋T-shirt。而現在不僅在法國，品牌近十多年已經走向全世界，尤其受到日本的時裝愛好者歡迎。

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畫家畢加索則愛Orcival（Orcival）

Orcival

Orcival的經典設計（Matches Fashion）

時間軸上誕生得較晚，卻是與Saint James齊名的條紋T-Shirt品牌。創立於1939年的Orcival，同樣是替法國海軍生產制服起家的品牌，多年來不僅堅持法國生產，就連製作衣服的紗線材料，也是由法國本土紗廠中嚴選，品質有絕對保證，曾受畢加索、Charlotte Gainsbourg等名人的愛戴。如果是對衣服品質非常在意的讀者，那Orcival絕對是條紋衣服的不二之選。

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日本Tieasy同樣甚具法或風味（Tieasy）

Tieasy

曾獲Good Design Award的日本品牌Tieasy，以大正時期的古老織布機，製作其獨家「HDCS」棉料。「HDCS」棉料擁有獨特的平紋，加上高密度織法，換來極耐穿的布料特性，代價則是製作時間相當於一般織布機的三倍，因而每一吋布料都顯得彌足珍貴。雖然他們製作條紋T-Shirt，沒有之前兩個法國品牌的正統和歷史悠久，但條紋T-shirt卻是品牌中極受歡迎的定番商品，也有許多跳脫傳統的設計。沒有原產地情意結的話，Tieasy會是一個不錯的選擇。