ROLEX專題│寶鏗第二代Johnny話當年　解構「棺材仔」獨有魅力

上環寶鏗古董鐘錶絕對是愛錶之人夢幻聖地，內裡寶物可謂無窮無盡， 早前第三代接班人Quinton細說珍藏，今次就到他的老爸二代目Johnny登場，展示一批與兒子收藏風格截然不同的ROLEX，同樣叫人大開眼界。

Johnny不但是寶鏗第二代主理人，早年更是Sothebys、Christie's及Antiquorum等國際拍賣行的御用鐘錶鑑證師功力非凡。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Army Cushion Bubble Back。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Army Cushion Bubble Back

Johnny第一隻介紹的是ROLEX首款自動錶——40年代ROLEX Army Cushion Bubble Back：「這類ROLEX手錶時下很少年青人戴了！當年我接手寶鏗後，經常要搭飛機周遊列國從事古董買賣，從美國英國等地，搜羅了很多這類棺材仔回來。」

棺材仔Bubble Back（台灣叫小饅頭），意思是「泡泡背」，是一款ROLEX男裝錶款外殼呈圓形隆起的外觀設計。（攝影：黃舒慧）

他指當年科技資訊不發達，買賣雙方不如現在這般輕易溝通，「當我到國外聯絡當地古董商、錶商時，每每要透過登報賣廣告方式，附上我居住的酒店地址，好讓商人自己登門和我做生意。」

外觀上，BubbleBack有着像蠔殼的形狀，而且錶鏡與錶後蓋凸出。如此構造的成因，是因為1930-50年代的製錶技術有着侷限性，自動機芯往往造得較厚，一般平面錶底根本不能組裝，如是者就用上BubbleBack去折衷解決當時技術上的問題。（bobswatches）

「雖然那時做生意需要用大量現金去交易，保安上也許有些危險，但慶幸上世紀60至80年代，對於歐美、日本這些已發展國家而言，都處於黃金年代。」Johnny說經濟好，生活水平高，人們自然會Honest一點，「因此當時人與人之間都比較坦誠得多，甚少出蠱惑賣假貨、次貨給人……」

不過隨着近年經濟不景氣，Johnny話呃呃氹氹的情況愈來愈多：「哪怕是向來以誠實見稱的日本，近代也出現了不少蠱惑商人，既喜歡壓價，甚至意圖詐騙。」

ROLEX First Osyter。（攝影：黃舒慧）

ROLEX First Osyter

來自20年代的First Osyter是Johnny第二枚珍藏，其特點是它的錶殼乃是以「三段式」作為主結構：無論是錶圈Bezel、Cushion Case、到錶底，都能分別拆除出來，因此手錶亦有Cushion Osyter這別號。

First Osyter是ROLEX第一隻生產的游水錶款。（攝影：黃舒慧）

「之所以定名First Osyter，原因它可是ROLEX第一隻生產的游水錶款，留意是游水並非潛水啊！當年推出的時候分別推出了，金、銀等貴金屬版本。」他手上的是以純銀製造之款式，「記憶中是80年代親自從英國搜羅返來的，買入價$7,000港幣，當時來說絕對不是便宜的價錢。」

「不過現在的市價也不過是升到$20,000港元，升值速度抵不上通脹，因時下年青人就只愛追求一式一樣的運動鋼錶！」Johnny沒好氣地說。

Johhny與Quinton兩父子時而鬥氣，時而老友鬼鬼，但父親總是耐心將鐘錶經驗和知識傳承給兒子。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Oyster Athlete Bubble Back。（攝影：黃舒慧）

ROLEX Oyster Athlete Bubble Back

Johnny第三板收藏同樣是棺材仔款式Oyster Athlete Bubble Back，「這設計細節更罕見，小三針、粉紅色錶面，老一代香港人會稱之為棋子餅，因為它的Case相對較直因而得名。」

他直言廣東話生動貼地，每每能夠以豐富想像力，為物事取巧妙貼切的花名，「例如棺材仔、棋子餅、甚至棺材孫等等，都是香港錶圈獨有的術語，只有香港人能夠領略其中，鬼佬根本不會明白我們『講緊乜』！」

（攝影：黃舒慧）

問到老一代和新一輩ROLEX愛好者的品味有何分別，Johnny感慨地訴說當中有着大不同。

「數十年前買ROLEX的人，以知識份子和專業人士居多，一來當時社會整體經濟尚不富庶，普羅大眾未必負擔得起；二來當年的ROLEX基本上沒有甚麼潮流可言，見多識廣的知識份子之所以喜歡的，正正是懂得鑑賞舊時代ROLEX的精湛工藝，再挑選一枚合自己身份與品味的手錶，穿梭與自己身份相襯的工作和社交場合。例如老一輩的律師，偏愛佩戴棺材仔這類細錶，穿洋裝、律師袍上Court，以給予人專業印象，太大的錶反而過於招搖。」

Johnny感觸覺得，真正有錢有身份的人才最是低調，才最避諱出風頭和耀武揚威。（攝影：黃舒慧）

Johnny說時下年青人，卻每每將ROLEX文化，扭曲成一種潮流，「甚至為了追逐潮流，而不理好醜、不顧自己負擔能力，都硬是要花幾十萬買一枚Daytona，表面上威風，卻原來連日常生活都成問題。」

真的，這類外表穿金戴銀，但銀包卻總是近乎空空如也，永遠袋一張$20紙幣的人，在當前香港，委實多的是。