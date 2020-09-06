【German Trainer】德軍攻打時尚界　adidas、Dior再走進日系潮流

無論你是一個時裝愛好者，抑或是單純的運動鞋迷，大概都不可能對「GAT」這個縮寫感到陌生。GAT全稱是German Army Trainer，直譯就是「德軍訓練鞋」，是一雙大有來頭的運動鞋經典。

German Army Trainer本是德國軍用訓練鞋（Rakuten）

時間拉回去半世紀前的三十年代，當時還沒創立adidas和PUMA的兩兄弟——Adolf Adi Dassler和Rudolf Dassler，曾一起合辦「Dassler Brothers」這家鞋靴企業，承接當時德國國防軍的製鞋訂單，為軍方生產訓練用的運動鞋。而後來的故事大家都很熟悉，兩兄弟鬧翻分家後各自創立了品牌，而因為之前「Dassler Brothers」有跟德國軍隊的合作關係，分家後的Adidas成功拿下西德的製鞋訂單（也有說法是由PUMA奪得，是運動鞋歷史上的羅生門），並開始在七十、八十年代持續生產著，現在大家所稱呼的GAT德軍訓練鞋。

這雙白色的手工皮製運動鞋，雖然以今日看來科技含量不足，然而其標誌性的白灰色調、厚厚黃黃的生膠底，極簡主義味道濃厚的設計，反倒為這雙鞋在時尚界爭得一席位。在1998年，Maison Martin Margiela把自家生產的GAT搬上時裝舞台，使這一雙鞋子迅速「流入民間」，後來Dior Homme亦旋即推出自家版本，使GAT風頭一時無倆。誠然由德國官方生產的GAT，流出民間的數量不少，有心人可以去外國的拍賣網站或跳蚤市場尋得，然而其實市面上有不少品牌，不約而同地進行GAT的復刻出品；當中有些忠於原著，也有些精彩的改款。如果不拘泥於vintage的讀者，不妨多認識這些不同版本的GAT！

Vegancraft

Vegancraft復刻的German Army Trainer非常忠於原始版本（Vegancraft）

創立於1939年的斯洛伐克的製鞋廠，至今已逾半百年的歷史。之所以把Vegancraft放在最前面，除因為品牌歷史悠久，他們復刻的GAT也是在各家品牌中「血統最純正」的。話說戰後西德軍穿著的GAT，仍然由Adolf Adi Dassler創辦的adidas生產，然而因為批量太大，Adidas工廠不敷生產，於是找來斯洛伐克的製鞋廠代工GAT，而其中一家的代工正是Vegancraft。所以不意外地，Vegancraft復刻的GAT非常忠於原始版本，頂多是有黑色的配色可選，但細節上仍然忠於原著。Vegancraft另一出名的地方，在於品牌喜歡皮革、橡膠和棉麻等天然物料，討厭生活物品充斥不明化學物質的讀者，首選肯定離不開Vegancraft。

NOVESTA

NOVESTA的German Army Trainer以手工與設計美學取勝（NOVESTA）

前身同樣是來自斯洛伐克的製鞋廠，是近來東歐獨立製鞋品牌之中，討論熱度最高的一家，同時也是Adidas曾經長期合作的代工廠。自品牌在1993年誕生以後，NOVESTA最威風的事蹟，肯定是在2018年與CDG推出聯名鞋款，但品牌更值得大書特書的，是他們由1930年代保留至今的製鞋手法，堅持以人手製作，並採用古老的傳統加熱壓製鞋邊；外表略顯粗糙的工法，倒突出了手工製鞋的風味。至於由NOVESTA推出的GAT系列，分別有白色，黑色和藍色三個選擇，雖然不是最忠於原著的版本，但他們家的手工與設計美學倒是不會令你失望。

Hender Scheme

Hender Scheme以皮鞋製作方式的二創German Army Trainer（Hender Scheme）

來自日本淺草的Hender Scheme以皮革生活用品起家，本業雖然不是生產鞋靴，但因為擁有優良的皮革工藝，加上曾多次以精湛手法復刻一雙雙的經典運動鞋款，名聲也逐漸於時尚鞋界之間不脛而走。Hender Scheme生產的GAT，與各家復刻品牌的外形差異不少，其運用了品牌標誌式的原色植鞣革，在不失本有的簡約元素之下，使GAT成色有一種飽滿感。另外因為選用原色植鞣革，而非其他染色皮革，使鞋款的年月使用痕跡更明顯，成色也會逐漸變得深邃，是只此一家的GAT復刻款。

Reproduction Of Found

Reproduction Of Found的German Army Trainer顏色最多，變化最大。（Reproduction Of Found）

Reproduction Of Found是一家極高水準的日本鞋靴品牌，專門復刻上世紀50至90年代的鞋款。此外品牌的歷史考究尤其認真，為生產該特定鞋款，還會特意到訪鞋款原產地，與當地的工廠合作生產。而話雖如此，品牌倒沒有執著於忠實原味，這大概因為他們來自日本，沒有歐洲鞋廠們的歷史包袱，因而這幾雙由他們生產的GAT復刻系列，也是各品牌中顏色最多的，變化最大的。除卻GAT他們也有推出的美國，英國和法國的復刻訓練鞋，也是品牌中極受歡迎的款式。

RAD by RAUDi

RAD by RAUDi聯乘HOAX的German Army Trainer是手工精細的耐用之選（HOAX）

專門代理海外各家皮鞋品牌的香港鞋店HOAX，不時也會與海外品牌推出聯乘鞋款，像這雙與日本神戶品牌RAD by RAUDi合作的GAT，已經是載譽重來的再版推出。因為是跟日本鞋廠合作，其腳型更貼近亞洲人腳掌，加上Mckay Process的縫線製法，舒適度自然不在話下。HOAX x RAD by RAUDi的GAT是比較忠於原著的設計，其鞋底採用生膠底，並以車線縫合與鞋身緊扣一起，絕對是手工精細的耐用之選。