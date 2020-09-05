Levi's ｜牛仔遇上山人的美日聯乘　日系戶外風格重塑經典牛仔布

都市機能風盛行，即使是一些往日鮮有涉獵戶外元素的服裝品牌，紛紛都嘗試探索戶外機能的可能性，山系文化濃厚的日本，正是取材的好地方；最近美國老牌牛仔褲品牌Levi's便宣佈與日本High-end山系品牌White Mountaineering合作聯乘，將經典的牛仔布或型號，拼接出戶外機能主導的山系服裝，重新發掘這種物料的可塑性。

Levi's x White Mountaineering系列服裝：（按圖放大）

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雖然說這次Levi's旗下支線Made & Crafted（LMC）與White Mountaineering的合作，就好像美國牛仔跟日系山人聯手般，融合了兩個互不相干的單位，予人耳目一新的概念衝擊。但其實想深一層，Levi Strauss從1905年製作出Levi's Type 1開始，牛仔布服裝的目的，本來就是作為牛仔、礦工、鐵路工人等等的工作服，講究物料堅韌實用，與戶外服裝的機能要求本來已甚有共通之處；令這個聽起來非常破格的合作企劃，實際上卻毫無違和感。

牛仔布服裝與戶外服裝的機能要求，本來已甚有共通之處；令這個聽起來非常破格的合作企劃，實際上卻毫無違和感。（品牌圖片）

是次聯乘合共推出了9款單品，無論是粗獷軍事風格的M65外套、經典505牛仔褲、還是美式鄉村風情的綁腰襯衫領洋裝，設計上都有一個共同點，就是選用了的日本的牛仔布料，配合日本傳統的染色技術，從紗線到刮鬚等工序皆於日本製作，每一件服裝多少都經過手工處理程序，每條的刷磨破紋理都獨一無二。

Levi's x White Mountaineering系列：（按圖放大）

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商品的命名上亦甚有White Mountaineering的品牌性格，型號皆來自日本登山家兼作家深田久彌（Kyuya Fukada）的紀錄《日本百名山》中其中6座，包括羅臼岳、金峯山、月山、吾妻山、燒岳、雲取山；例如當中的M65軍用牛仔外套，便名為「Utility Tility Jacket YAKE」，YAKE就是「燒岳」的意思。結合了Levi's的雙馬皮標和White Mountaineering的雪山logo、異素材料拼接的機能部件等等，都令系列與一般Levi's主線的出品不同，將扎實堅挺的美式風格物料，用作講究細節的和風處理。將牛仔布與山系機能的共通實用元素，營造出有趣的「戶外牛仔風」街頭混搭美學。

White Mountaineering主理人相澤陽介。（網上圖片）

講到今次將牛仔布變成山系素材的關鍵人物，便不得不提White Mountaineering的設計師兼主理人相澤陽介（Yosuke Aizawa）。1999年畢業於日本多摩美術大學的相澤，事業起步之初便於COMME des GARÇONS擔任渡邊淳彌（Junya Watanabe）的助手；

回顧White Mountaineering 2020 Mens Wear系列： （按圖放大）

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2006年離開之後，即以從小喜愛的戶外機能風，建立自己山系風格的時裝品牌White Mountaineering。這種追求源於他小時候跟父親一起到山野露營、釣魚的經歷，那時候由於日系的山野品牌未成熟，他的戶外衣服都是父親從美國訂購，尺碼和剪裁都不太合適，卻是相澤非常喜愛的衣服；兒時歲月令他夢想能夠創作時尚結合機能的服裝，品牌名稱，「White」其實就是代表都市的色調，「Mountaineering」則象徵戶外，充滿前瞻性地表達出都市機能的美學追求。品牌多年來亦曾經跟Porter、Timberland、Moncler、adidas、Barbour等品牌合作，吸取不同領域的養份，以發揮機能向材料的時尚可能性。亦令今次「和風逆襲」的Levi's x White Mountaineering企劃，對這個往日穿上一物「衣不稱身」美式戶外衣服的「小朋友」來說，實在別具意義。

adidas x White Mountaineering系列： （按圖放大）