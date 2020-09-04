Burberry｜剩餘布料升級再造口罩售90英鎊　經典格紋讓人主動防疫

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新冠肺炎的流行，讓防疫商品成為2020年最多人想要買的東西，尤其是有助降低飛沫傳染的口罩。英國Burberry出產的口罩即將上市，成為第一個跨入口罩時尚的精品奢侈品牌。Burberry布口罩有大、中、小三種尺寸，採用最經典的格紋圖案，尚未對外公佈確切上市日期，但可以在品牌官網上註冊，每枚價格90英鎊。

2020年上半年因應COVID-19肺炎爆發，Burberry旗下的風衣工廠，投入生產提供給醫院保健專業人員的工作服和口罩，盡一份力支援英國醫療。下半年，Burberry運用服飾產線的剩餘布料，加上抗菌技術，製作可以重複使用的布口罩。

Burberry布口罩是經典的格紋，提供米色和淡藍色兩種色彩。每一個口罩都附有一個小旅行袋，脫下口罩時可以放在其中，避免污染。

捐出所得二成　協助防疫

Burberry推出商品化的口罩，但將會把每個口罩售價的 20% 捐贈給由 Burberry 基金會營運的 Burberry 基金會 COVID-19 社區基金（慈善機構註冊編號 1154468），以幫助受到全球大流行影響的社區。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載。】

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