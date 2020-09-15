【UNIQLO】《LifeWear》第三期今日出版　矚目人物談論時裝與未來

由木下孝浩主理的UNIQLO《LifeWear》免費雜誌第三期今日正式出版，。今期除了有矚目的坂本龍一及Jil Sander專訪外，還有甚麼令人傾心的內容呢？

由木下孝浩主理的UNIQLO《LifeWear》雜誌第三期今日正式出版。（UNIQLO）

《POPEYE》傳奇前主編木下孝浩2018年轉投日本國民品牌UNIQLO旗下，成為品牌的Global Creative Lab Tokyo創意總監，當其時震撼整個時裝及藝文界。在加入不久之後，由木下孝浩主編的《LifeWear》雜誌誕生。儘管只是UNIQLO免費派發的一本刊物，但木下孝浩並沒有因此而得過且過，反而以高質素的內容說服所有人，而每年出版兩次的《LifeWear》亦成為不少時尚人及文青期待的刊物。

木下孝浩（MONOCLE）

顧名思義，《LifeWear》是一本探討生活與衣著關係的生活雜誌，但在木下孝浩的視野之下，《LifeWear》雜誌的內容不止於時尚，更包含城市、生活習慣、價值觀等宏大主題。如在《LifeWear》第二期，便以「Livable Cities」作為主題，由日本講到全球其中一個最宜居的城市哥本哈根，更圖文並茂地深入報導了各地的城市規劃，以及當地人如何把環保概念融入穿衣之中，令人大眼開界。

回味《LifeWear》第一、二期內容：

+ 20 + 20 + 20

今天出版的第三期《LifeWear》就以「Our Tomorrow」（我們的明天）為主題， 多角度地研究地球的未來。UNIQLO《LifeWear》官方網站指出，團隊本來計劃以「可持續性」為主題進行一系列專題報導，然而在過去六個月間，世界因新冠肺炎而發生了劇變，團隊認為「可持續性」的話題在疫情下變得不及時宜，在重新審視及討論之後，終把主題由「可持續性」改成「我們的明天」。

今期最矚目的內容當然是坂本龍一以及Jil Sander女士的專訪內容。UNIQLO日前已率先把兩篇訪談內容上載至官網。全黑造型的坂本龍一透過屏幕接受記者訪問，談到個人對環境、氣候、新冠肺炎、人類生活等議題的觀感，亦有談及近年在紐約的生活，以及對衣服的要求。在短短的訪談中，足以了解坂本龍一對環境及生活的看法，讓人重新思考生活。

今期最矚目的內容當然是坂本龍一以及Jil Sander女士的專訪內容。（UNIQLO）

而Jil Sander女士的專訪內容則以對談形式刊出。21條問題由淺入深，從「早上醒來時首先會做什麼」談到德國漢堡的自然景觀如何影響她的設計，繼而再論及到Jil Sander女士對未來的期望。當然，《LifeWear》作為UNIQLO的官方刊物，少不了會談論到萬眾期待的+J系列，Jil Sander的支持者絕不能錯過。

今期最矚目的內容當然是坂本龍一以及Jil Sander女士的專訪內容。（UNIQLO）

除了以上兩個矚目人物外，今期《LifeWear》更邀請了多個領域的出色人才進行專訪，如作家吉本芭娜娜及松浦彌太郎，亦介紹了日本一代傳奇建築師丹下健三。而在UNIQLO自家產品方面，今期《LifeWear》則會探索品牌的回收之旅、2020秋冬系列、以及DRY-EX服裝的製作過程等。

+ 5 + 5 + 5

「我們藉此機會重新審視了一些重要的問題，例如什麼對我們最重要、我們如何提供服務及關於服裝的基本意義。」在疫情肆虐逾半年時間之後，由木下孝浩主編的《LifeWear》第三期或許能為大家帶來嶄新的思考角度，有興趣的朋友記得在門市索取或到官網閱讀。