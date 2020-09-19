中國式潮老比你想像中有型？新書《華埠靚靚》展現唐人街銀髮時尚

近年在不少地區都出現了銀髮潮人，他們雖然年老但心不老，在剩餘的歲月裡從穿衣中找回自我，這種銀髮時尚及人生態度讓不少人心服口服。 過去《一物》亦先後為大家介紹過日本及台灣的潮老，但潮老豈止日本及台灣人，新書《Chinatown Pretty》便紀錄了一眾身處三藩市的中國潮老的日常穿搭，比大家想像中還有型。

新書《Chinatown Pretty》紀錄了一眾身處三藩市的中國潮老的日常穿搭。（Chinatown Pretty）

故事由2016年開始。當時Andria Lo及Valerie Luu兩位華裔年輕女子在唐人街被街上老人的穿搭吸引，認為各潮老把各種印花、布料、顏色配搭得出神入化，有些潮老身上更會出現醒目又好看的籃球帽，點亮整個造型。任職作家和攝影師的二人於是決定開展一個名為「Chinatown Pretty」的計劃，並開始在網誌Chinatown Sartorialist上分享一眾唐人街潮老的故事及穿搭。

Andria Lo及Valerie Luu兩位華裔年輕女子開展了「Chinatown Pretty」的計劃。（Chinatown Pretty）

飲過無數杯茶又吃過無數籠點心之後，Andria Lo及Valerie Luu收集了不少唐人街老人的故事，也為他們拍下了許多好看的照片。鑑於地理界限，二人訪問的主要是身處三藩市的銀髮族。雖然如此，但他們拍下的相片已經相當精彩。除了潮老最愛的印花衫外，中國式潮老比大家想像中更多元化及有創意，例如有人用Snoopy鴨嘴帽襯皮褸；有人以墨綠色長襪配襯粉紅色Crocs鞋；亦有伯伯每天都會風雨不改地穿著剪裁合身的西裝配紳士帽，即使只是逛街抑或飲茶亦不改風格。

Snoopy鴨嘴帽襯皮褸，霸氣十足。（Chinatown Pretty）

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近日二人將相片及訪問輯印成書，將於本月22日出版的《Chinatown Pretty》刊有更多唐人街潮老的故事及穿搭照，絕對會使大家大眼開界。除此以外，二人更會將部份收益捐贈予支援唐人街社群抵禦新冠肺炎的Chinatown LA Mutual Aid Fund、支持唐人街文化及藝術發展的W.O.W Project，以及支持Black Lives Matter的Ella Baker Center for Human Rights，不忘回饋社會。