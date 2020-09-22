【日本】京都時尚新旅館一覽　古色古香舊建築改建　主題極多元化

因疫情影響，今年能到外地旅遊的機會變得微乎其微。相信對一眾香港人而言，最想念的絕對是「鄉下」——日本。 近日，日本時尚網站Fashion Press推介了七間京都新旅館，即使未知何時能再度出發，但或許以下推介能先讓大家望梅止渴。

今次Fashion Press為大家推介的七家旅館由WACOAL集團經營，並全由京町屋改建而成，本年4月才開始營業。WACOAL集團以「京の温所」為主題，希望為京町屋注入新的生命之餘，亦為一眾旅客提供一個宛如「家」一樣的居住環境。

Fashion Press認為這七間「京の温所」旅館不單舒適，設計裝潢亦非常時尚。以下是各旅館的詳細資料：

丸太町

京の温所 丸太町（官方圖片）

丸太町是一家女子旅館，位於京都市中心，鄰近京都御所，距丸田町地鐵站僅2分鐘步行路程，最多可入住四人。

丸太町以明治時代建造的京町屋改建而成，由「トラフ建築設計事務所」負責室內設計工作，木調設計強調寧靜及舒適的氛圍。除此以外，丸太町更特設開放式廚房、碳酸泉浴、軟水淋浴間、寬敞的化妝空間，以及讓女士聊天的工作室。雖然整個定調帶有性別定型之嫌，但從照片可見，丸太町確實是家舒適的旅館。

+ 11 + 11 + 11

御所西

京の温所 御所西（官方圖片）

御所西位於京都市中心住宅區，靠近京都五所，環境幽靜。御所西由擁有百年歷史的京町屋改建而成。在WACOAL集團收購之時，屋子荒廢已久並且非常殘舊。集團在改建時特意在天花板及一樓位置花心思，讓陽光可以穿透入屋，為屋子帶來新生命。

御所西共有兩層，內設睡房、圖書館、廚房、花園、浴室、中庭，可容納最多四人，若喜歡日照，千萬別錯過御所西。

+ 10 + 10 + 10

西陣別邸

京都溫泉西陣別墅（官方圖片）

西陣別邸位於京都市上府區，是家可以同時容納八人的別墅。屋子前身是明治時代後半葉一家編織商舖，現由建築師中村佳文（Yoshifumi Nakamura）和皆川彰（Akira Minagawa）改造。西陣別邸寬敞舒適，內裡放滿由二人精心挑選的藝術品，滋養旅客心靈。除此以外，西陣別邸更有一個可停泊兩輛車的專用車庫，非常適合自駕遊人士。集團更在此別墅提供Makikore葡萄酒，絕對是品味之選。

+ 11 + 11 + 11

麩屋町二条

京の温所 麩屋町二条（官方圖片）

若想滿足「交通便利」及「古色古香」二項要求，麩屋町二条便是你的首選。麩屋町二条以位於市中心地區的古舊大型京町屋改建而成。該京町屋擁有超過150年歷史，為了盡可能呈現屋子本來的面貌，集團在改建時不忘融合日本傳統文化和技術，例如廚房便承傳了日本傳統廚房的風貌。

然而，集團在懷舊的當下不忘創新，一系列櫻桃木及胡桃木家具為屋子帶來一抹時尚感覺，巧妙地營造出新舊融合的效果。

+ 10 + 10 + 10

御幸町夷川

京の温所 御幸町夷川（官方圖片）

官方網站寫：「高品位、現代、安靜的茶館，像京都町屋一樣，有著京都的氛圍和茶道的芬芳」，足見御幸町夷川的定位及集團對它的信心。

御幸町夷川由擁有90多年歷史的京町屋改建而成，在改造的過程中特意保留茶道的香氣，內裡更保留了一間茶室，讓旅客可以靜心沏茶。御幸町夷川附近更有多家舊式雜貨店、文具店及古董店，難怪可以感受到老京都的氛圍。然而，御幸町夷川就如首兩家旅館，最多只能容納四人，大家在注意人數了。

+ 8 + 8 + 8

京の温所釜座二条

京の温所釜座二条（官方圖片）

京の温所釜座二条鄰近京都著名景點二条城，由一間超過150年歷史的京町屋改建而成，最多可同時容納四人。建築師中村好文和時裝設計師皆川明以木調裝潢，將京の温所釜座二条打造成一家時尚而溫柔的旅館。

若大家有機會入住京の温所釜座二条，務必體驗由中村好文設計的蛋形浴缸，並且仰瞰花園內那棵存活逾100年的稻垣樹，感受小京町屋的歷史。

+ 9 + 9 + 9

岡崎

京の温所 岡崎（官方圖片）

從平安神宮前岡崎公園博物館步行2分鐘即可到達岡崎。由擁有逾90年歷史的京町屋改建而成，岡崎鄰近平安神宮、八坂神社、銀閣寺等京都著名景點，非常方便。屋子內長滿青苔的花園而可欣賞到各個季節的特色風貌，旺中帶靜，相信是不少人的心水首選。