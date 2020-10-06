【Arc'teryx】不死鳥王牌Alpha SV登場　解構7千多元外套內在乾坤

無論在潮流戰線的活躍程度有多高，但專業的登山戶外領域，才是加拿大品牌Arc'teryx的根源，他們也從不忘本。

Arc'teryx Alpha SV男裝外套 $7,490。（Arc'teryx）

而Arc'teryx芸芸知名經典作品之中，尤以Alpha SV外套最為經典。從30年前誕生第一代開始，每年都有創新變化，最新一代的Alpha SV今個10月亦正式登場，分別有橙紅色、山葵綠和灰藍色的男裝 ，以及太空藍及橙紅色主導的女裝，定價$7,490。

或許看見價錢，不少人因高昂售價而卻步，但認真了解過後，當中的內有乾坤，卻一定令人心動。首先每件Alpha SV外套都經由67位專家製造而成，包括10人組成的專項設計團隊、4 名材料專家進行材料選擇、3名高級縫紉師打板制樣、2 名高級工具研發工程師、2 名色彩設計師、23名技術工人進行材料剪裁、15名技術工人進行部件拼接及8名Arc'teryx專業運動員進行實地測試。總共經歷190個步驟，足見工序繁複。

Alpha SV出廠之前都要經過嚴格品質測試，檢測人員會於外套身上的12個壓膠接合點，進行水力測試。（Arc'teryx）

每件Alpha SV出廠之前都要經過嚴格品質測試，檢測人員會於外套身上的12個壓膠接合點，進行水力測試，如不合格，就要重新再造並再進行檢測，以確保每件Alpha SV的防水能力，都達到了無可匹敵之水平。

再極端的環境Arc'teryx Alpha SV仍舊性能超卓。（Arc'teryx）

另外，最新一代Alpha SV外套亦換上了N100-X Most Rugged 3L GORE-TEX PRO 2.0作為主物料。它可是由Arc'teryx和GORE-TEX兩大單位共同研發，特別是防水薄膜更加堅韌以及防污，哪怕是再惡劣環境，仍然能夠為穿衣者帶來最強保護，堪稱山系服裝的永恆傑作。

Off-White與Arc'teryx聯名系列。（Arc'teryx）

Greater Goods與Arc'teryx ArtistSeries。（Arc'teryx）

不止在攀山界地位崇高，其實Arc'teryx近年在潮流世界也大放異采，除舉世知名的Off-White聯名系列外，Arc'teryx尚有更精辟小眾的流行項目，於世界各地低調進行中。最近在英國，這隻不死鳥就邀請當地神級Remaking單位Greater Goods合作，推出ArtistSeries系列，由Greater Goods團隊將二手陳舊的Arc'teryx Gore-Tex Shell Jacket和Noragi Jacket進行古着再造，打造出深具拼貼義的外套以及和風kimono，理念之前衞，手工之精緻，令單品在倫敦甫一推出立即完售，叫香港人可望而不可得。

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