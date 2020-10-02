都市機能︱Keen Jasper明明是美國貨 　為何被稱為日本山系神鞋？

憑藉2條繩、1塊鞋底構成的UNEEK涼鞋，成功打遍天下的美國山系鞋履品牌KEEN，成立17年以來，與山系文化濃厚的日本早已建立了不能分割的關係。 日本人對於UNEEK的喜愛，甚至從這個品牌從純粹的戶外休閒品牌中，發掘出Urban Outdoor的時尚面貌，不少人更會誤以為它是一個日本品牌。連帶後續的Jasper和 Jasper Rocks都因而「脫美入亞」，擁有「日本山系神鞋」的美譽，尤其是從2008年開始，Keen每年都會跟日本潮流單位Tokyo Hemp Connection合作推出別注版本Jasper系列，不但成為年度注目的配色之一，更令這種日系的印象變得更堅實。

Keen x Toyko Hemp Connection Jasper Rocks：（按圖放大）

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Keen x Toyko Hemp Connection Jasper：（按圖放大）

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日本時尚文化就是有一種獨特的魔力，歷來被日本人「玩起」的鞋款多不勝總，經典例子如Nike Air Max 95、New Balance 1300等等，都是一些經典鞋款經過東瀛文化洗禮過後，地位昇華的好例子；Keen Jasper的地位雖然遠不及這些神級波鞋，但是自品牌被日本人相中之後，憑藉鞋子的野外機能結合反傳統設計用色，穿搭的可塑性豐富，無論是輕鬆的郊遊露營，還是日常都市生活間著用，總不難發現形形色色的Jasper穿搭術，亦它確立了「日本山系神鞋」的形象。

Jasper 穿搭：（按圖放大）

無論是輕鬆的郊遊露營，還是日常都市生活間著用，總不難發現形形色色的Jasper穿搭術。（網上圖片）

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但講到這個形象變得不能分割的其中一步，就不得不提2018年Tokyo Hemp Connection與Keen合作的企劃；雖然鞋子每年都會邀請不同設計師或時尚單位聯乘，推出不同色調配搭的Jasper，但為了慶祝鞋子誕生的10週年，當時品牌找來了Toyko Hemp Connection的設計師Motomichi Q Sekimura泡制當時的聯乘鞋款。

其中設計師便以他喜愛的美國搖滾樂隊Grateful Dead為靈感，參考了樂隊1967年於三藩市的演唱會海報，將迷幻與太空搖滾元素融入鞋款設計中，結果這種風格大受好評，從此這個應用在Jasper上的聯乘合作關係，成為近3年的年度慣例，Toyko Hemp Connection這個友好單位亦有為UNEEK等鞋款製作聯乘配色。

來到今年的聯乘系列，Toyko Hemp Connection分別採用了復古美學的藍調拼接、甜美的卡其粉紅配搭等高對比的色調，塑造Jasper那以攀石鞋為靈感的鞋面設計；此外兩個品牌更將合作款款的目光放到Jasper Rocks之上，新作採用了更高濃度的撞色設計，突顯了比一般Jasper更渾圓的鞋形輪廓，玩味更重。

Keen x Toyko Hemp Connection 2020年Jasper系列 ：（按圖放大）

Keen x Toyko Hemp Connection 2020年Jasper系列 （品牌圖片）

事實上Jasper不單外型配搭的可塑性高，它在機能配置上亦絲毫不馬虎。鞋子的物料選用了LWG（Leather Working Group）認證的皮革廠製作，換來環保亦極富質感的外層之餘，堅韌的皮革始終是山野間保護腳踝的保證。結合了合成纖維製作的橡膠大底，抓地紋雖然不算深，但防滑性卻還不俗，耐磨部件還可以作大範圍地包裹腳掌之用，簡單的設計換來非常全面的保護性能，本來就是一款非常全面的戶外鞋履，亦貫徹了簡約卻大有學問的品牌性格。Jasper Rocks更加在這種基礎上，改以Qucik Lace系統取代傳統鞋帶，無論應用都市與野外的可塑性都甚高，外型與性能俱備，成就了「日本山系神鞋」的名號。