都市機能︱TRUCK聯乘HOBO第二彈　超巨型帆布袋裝好椅、枱露營去

來自大阪的TRUCK FURNITURE，成立二十年以來，以樸實但細膩的設計和手工見稱，連在日本以外也有不少忠實擁躉。而相較地年輕的製袋品牌HOBO，則向來喜愛與不同品牌聯乘，自2014年便跟TRUCK合作，推出過一系列聯乘背包款。

網店Coverchord為是次聯乘製作的圖輯，充滿生活感。（Coverchord）

+ 7 + 7 + 7

也許是出於對工藝的共同熱愛，但更主要原因，大概是因為TRUCK主理人黄瀬徳彦是HOBO的忠實用家，使兩家品牌在2016年時再度合作，推出營火用具的「Takibi Bar」聯乘系列。這個系列至今已有五年歷史，現在來到2020年，「Takibi Bar」系列再次推出新作，聯乘合作不間斷，可見兩家品牌之間的情誼。

Waterproof Leather Folding Low Chair（TRUCK）

「Takibi Bar」，即日語中「焚火」的意思，可想而知是一系列露營產品，包括背包和側背包，煮食工具以及露營桌椅；而產品當中討論熱度最高的，當屬「Takibi Bar」的桌椅系列。這次2020年的「Takibi Bar」，推出的正是露營摺疊桌椅產品。新一輪的「Takibi Bar」的摺疊椅子「Waterproof Leather Folding Low Chair」，鋼灰色的沉實色調，使用防水的絨面革材質，手柄則使用實心橡木，並以鋁框架支撐結構；其絨面革材質，能適應身體坐下時的線條，慢慢形成獨特的痕跡。

Wood Folding Low Table（TRUCK）

摺疊桌子「Wood Folding Low Table」，則使用奈良原木，並輔以鋁框架的材質，其摺疊式腳椅則採交叉結構，以提高戶外使用桌子的穩定性，其上頭的木紋，也著實適合野營焚火的意境。

Paraffin Cotton Canvas Giant Tote Bag（TRUCK）

只是論到討論熱度最高的，還是這個用來裝載同系列桌椅的「Paraffin Cotton Canvas Giant Tote Bag」，使用石蠟帆布為材質，可同時放一張桌子和兩張椅子，很適合開車去野外露營的人士，可以從後車廂一袋取出所有傢俱。而它超巨型的容納量，即使不拿來露營，似乎也是一件極具潛力的搭襯單品。