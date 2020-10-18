【CODA】本地品牌遇上200年英國皇家布料　WTAPS、SOPH.也曾選用

CODA是源自香港品牌，但無論設計風格的理念，都愈來愈有日系時裝的味道，今次更引入歐洲尖端的布料技術在設計中。

CODA THOMAS MASON Lab Shirt $1,790。（CODA）

Thomas Mason歷史悠久。（Thomas Mason）

說的是Thomas Mason，這個創立於1796年的英國布料品牌，迄今已有224年歷史。起初乘着英國工業革命，於曼徹斯特附近的蘭開郡開設自家紡織廠，主打男士恤衫類製品，及至一次世界大戰，Thomas Mason更為英軍飛行員，特製具防水、防火效能的創新棉布料，深受國家表揚，1936年更成為英國皇室指名的恤衫面料供應商，在倫敦Savile Row和 Jermyn Street等著名西裝街也大受紳士歡迎。

Thomas Mason的布料馳名天下。（Thomas Mason）

WTAPS這些知名日牌，都會委託Thomas Mason訂製恤衫布。（WTAPS）

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發展至今，Thomas Mason更將廠房移師至意大利，為Armani、Prada、Zegna、Gucci、Canali、Brioni等高端品牌打造精緻商務恤衫，不過潮流人對這品牌同樣不陌生，事關Graphpaper、SOPH.、WTAPS等知名日牌，都會委託Thomas Mason訂製恤衫布，WTAPS更總會將Thomas Mason的商標，縫製在衣服的當眼位置，足證這個二百年布料單位的傳奇地位。

CODA THOMAS MASON Lab Shirt $1,790。（CODA）

今次系列共有兩款配色，分別為Blue, Purple stripe，並有Size: 1, 2兩種尺碼。（CODA）

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來到2020秋冬季度，本地服飾單位CODA，也不惜工本找來Thomas Mason提供布料，製作自家最新單品——Lab Shirt。Lab Shirt靈感來自具未來主義的Workwear，虛構如何將舊時代的工人服飾，轉移應用到未來的高科技工場之上。用上傳統工衣作基軸，剪裁卻刻意造得寬鬆，袖管外形呈輕微喇叭形態，並於袖叉位設定日本YKK啪鈕來調節闊度，透過種種改動來模糊Work Jacket和Work Shirt之間的界線，原本窄身拘束的傳統恤衫，一下子變得寬闊起來，方便移動的同時，結合Thomas Mason的優質布料更提供了非凡的觸感，耐穿之餘也不容易起摺，完全迎合到當代時裝的要求和意識形態。