【Lemaire】亞洲首間專門店登陸東京南青山　嚴選新季必買單品

剛剛新冠疫情才緩和了一陣子，但第四波爆發又好像來勢洶洶，香港人迎來真正開關之日，還是不知等到何年何月。「回鄉」無期，唯有遠方讀頌東京的最新時裝資訊，一解鄉愁，願原宿、澀谷、新宿、銀座、代官山等時裝同道，與香港的零售業一樣，迎難而上，遇強越強。 而今次主角，則是座落在港區的南青山。

Lemaire亞洲首間專門店南青山登場。（Lemaire）

所說的是Christophe Lemaire和Sarah-Lin Tran夫妻檔主理的Lemaire，哪怕因為東京奧運會延遲而令經濟不景氣，夫妻二人最近仍然願意將法國本土以外第一間分店安插在東京，足見當中的情誼結之深。

Lemaire FW20。（Lemaire）

店內擺放了Lemaire男女裝和配飾系列的所有單品，新季FW20繼續玩中性極簡概念，如此聽上去好像都是那些千篇一律的Minimalism，但Lemaire就是能夠畫龍點睛，將簡單變成不平凡。

不論在用料、剪裁到每個細節，皆融合前瞻性和實驗理念於其中。例如將傳統恤衫的胸口袋，比平常造得更低，以方便穿衣者從口袋中拿取東西；或者將大褸和裇衫的衣領進行微調改造，小小的變化，表現出來的張力卻足夠驚人。

PURSE BAG約HKD$7,672。（Lemaire）

+ 4 + 4 + 4

服裝之外，Lemaire一系列手袋亦在新店全面發售，話說近年Lemaire漸漸步入其他法國豪門品牌的後塵，手袋的注目度比起衣服還要熾熱，女裝PURSE BAG和男裝的CROISSANT BAG，都是以柔軟優質皮革配合獨特外形見稱，而且價錢並不算天價，1萬港元有找，老實說Lemaire今時今日的地位，一個一線品牌的旗艦手袋能夠以這售價示人，實在難得。雖然這系列產品香港也有引，但款式選擇卻不夠多，當真有天得以再臨東京，絕對值得到專門店大掃貨。

Lemaire東京店以大阪百年古木作建築主調。（Lemaire）

除了服飾吸引，Lemaire東京專門店的裝潢同樣匠心獨運，由著名建築公司Daikei Mills設計，以木材作主題，將大阪市百曆史的傳統日本房屋的舊木村，移植到新店之內，如斯別出心裁的結構元素，高度彰顯出Kigumi這種日本傳統木材組製技藝，置身其中，值得細味。

T-HOUSE NEW BALANCE。（T-HOUSE NEW BALANCE）

+ 2 + 2 + 2

作為一個重視自身傳統，和講求人與自然關係的民族，日本近年不少地標均以木材為主題，簡單至日本橋新地標T-HOUSE NEW BALANCE，到來年萬眾矚目的新國立競技場，均一律以木材以為建築主材料，今次Lemaire東京新店，尊重人家的傳統，入鄉隨俗。

INFO

Lemaire 東京都港區南青山5-3-2