【KIDUR】1927年創立老字號　軍服、工裝價錢貼地　全由法國製造

又是波鞋、運動衫？其實這未必一定與潮流有關，只不過香港夏天當真太熱，因此唯有無止境的同一Style罷了！不過來到秋高氣爽的季節，實在有足夠客觀條件搞搞新意思。 除了天氣之外，大家都會覺得經濟不景也是另一重要條件，所以今日介紹的品牌KIDUR並不昂貴，性價比甚高。

Raw Milk Train Jacket $2,280（Leather Healer）

KIDUR有着悠久歷史（KIDUR）

由Leather Healer首度引進香港的法國老字號KIDUR，源自南特和普瓦捷之間的LaPlainelière小村莊，誕生於1927年。KIDUR在法語中有「持久」或「堅固」，即Quidure的間接意思。自上世紀30發跡起始，一直堅持以高品質及極耐用的工作服而活躍於法國境內。哪怕今時今日大多法國製衣工場而遷移至國外，KIDUR更是主打普羅大眾的便服品牌，但品牌無論是商標，服飾設計、用料及細節，均堅持復刻30至50年代的懷舊味道，只是衣版稍作改動，務求乎合當代人們的生活習慣，更重要的是KIDUR至今依然堅持法國當地原廠製造，打正「Made in France」旗號，自然格外注目。

Navy Blue Basketweave 41 Jacket，$1980 hkd。（Leather Healer）

+ 3 + 3 + 3

雖然今次Leather Healer首度引入KIDUR的產品並不算多，但件件精品，焦點的藍、白兩色款夾克，前者藍色Basketweave 41 Jacket靈感取材自1941年為美國海軍陸戰隊（USMC），在第二次世界大戰中穿著的外套，並由平常的墨綠色，改成軍藍色，保留雙縫圓形口袋設計和Double Stitching粗棉設定，外觀斯文，卻粗獷耐用。至於白色Train Jacket，則復刻了1920至30年代美國鐵路工人的工作服外套，這類Railroad Jacket，一直在Vintage界別十分吃香，古着真品固然價值不菲，一系列日本American Casual品牌的致敬作同樣不便宜，但KIDUR產品平均售價卻不過千多、二千元之間，以高性價比打動消費者。

Kidur Brown Coal Bag，$1,180（Leather Healer）

Cobalt Check Flannel Work Shirt ，$1280。（Leather Healer）

每逢冬日時節，格紋恤衫Checked Shirt是必備之單品，除一系列工裝外套外，KIDUR的定番尚有各式各樣格紋恤衫，以1940至50年代最典型的翻領鈕扣式、前縫門襟有六顆Corozo鈕扣，這一種來自厄瓜多爾棕櫚的種子，專用來製作鈕扣。以經典制式作主軸，每件恤衫的布料均交託日本Kuwamura或Nomura等織布工場製作，是為日本與法國兩地職人的優美結晶品，可惜店方目前就只引進了藍色版本，其他配色，還請不日配送。

INFO

Leather Healer 中環威靈頓街66號裕榮大廈5樓