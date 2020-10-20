COMME des GARÇONS PLAY心心眼登陸主線　川久保玲挑戰時裝道德

因為新冠肺炎的原故，今年出席巴黎SS21女裝時裝周的品牌可謂近代最少，日本重量級代表COMME des GARÇONS也缺席。

COMME des GARÇONS SS21。（COMME des GARÇONS）

COMME des GARÇONS南青山總壇。（TOKYO STORY）

不過縱然花都暗淡，好些時裝大牌依舊繁忙，例如COMME des GARÇONS，缺席最高舞台巴黎時裝周，就索性回歸家鄉，於品牌東京南青山總壇內，舉行COMME des GARÇONS SS21季度女裝發佈會，沒有了Suzy Menkes和Sarah Mower，還有一系列日本時裝業界中堅份子鼎力支持。

中世紀歐洲貴族服飾輪廓，結合化學一般的異塑材。（COMME des GARÇONS）

+ 5 + 5 + 5

COMME des GARÇONS SS21以「不協和音」作為創作主題，即是將一些「大纜都扯唔埋」的時裝元素，故意混為一體，打造不倫不類卻充滿啟發性的前衞服裝，是一貫川久保玲的時裝哲學。首先，場地與衣服之間的關係，已高度表現出這種不和諧概念，場地被紅燈照遍，牆壁漆黑又粗糙，使人彷如置身在新宿後巷，然而模特兒卻以緩慢且優雅步姿踏入T台，使人聯想到中世紀歐洲貴族的服飾。

「心心眼」服飾最叫人意想不到。（COMME des GARÇONS）

而且乍看之下，這批服飾涵蓋了Lococo、Clinolin和Empire帝國裝等等歐洲宮廷風格輪廓於其中，然而衣服上則省卻了花邊或褶邊等裝飾主義在其中，取而代之是奇奇怪怪化學材料和華而不實塗鴉圖案，有大路不過的波點Dot柄，也有經典不行的米奇老鼠，不過最矚目的，還是一系列「心心眼」圖騰。

Filip Pagowski。（MEDIUM）

或許有人會覺得「心心眼」沒有甚麼大不了，COMME des GARÇONS PLAY不就是每年每季都在瘋狂推出這設計嗎？不過要留意，COMME des GARÇONS集團的主線、支線系列雖然眾多，一共有18條，但其實彼此門戶和壁壘分明，很少越界。特別是COMME des GARÇONS是川久保玲少有親自主理的主線，而COMME des GARÇONS PLAY只是屬於初心者的入門級Souvenir品牌，叨COMME des GARÇONS的光，來吸引小朋友購買而已，現在一下子將PLAY Line的招牌元素，躍升到主線身上，對於這個副線而言，都是一大肯定。

（COMME des GARÇONS）

其實COMME des GARÇONS IG更暗示今季系列有戶外品牌Salomon的聯乘合作，但照片卻不見任何與這個法國品牌有關的東西，很奇怪。（COMME des GARÇONS）

最後說回一點關於這個心心眼圖案的歷史，這個圖案由波蘭插畫藝術家Filip Pagowski創造，打從2002年一開始就成為PLAY LINE的主題標記，Filip在90年代仍然名不經傳，及至妻子Dovanna的穿針引線下，認識了川久保玲，從而獲得邀請參與COMME des GARÇONS 1999年女裝目錄和2000年服飾系列的設計。自從深受川久保器重，於02年委任他設計PLAY LINE心形標記，自從名成利就。而後世人問到這個心心眼的設計靈感，Filip Pagowski就指出「只是一天心血來潮剛好有將心形圖案加上眼睛的想法而已，而且這圖案，起初並非一心專為Play系列而設，原來偉大的設計，就不過是來自偶然的靈光一閃。