木村拓哉攜《SWITCH》打造新・原宿百景專題　封面照攝影大師操刀

香港日系潮流人最愛的東西有二： 一是木村拓哉； 二是原宿。 現在由木村拓哉作導遊帶大家暢遊原宿，的確是可一不可再的美事。

10月20日正式推出的11月號《SWITCH》雜誌。（SWITCH）

說的是10月20日正式推出的11月號《SWITCH》雜誌，上期才邀請到二宮和也擔任封面人物，介紹名攝影師淺田政志，最新一期更落重本，找來木村拓哉親自出山，潮戴Goro's做Model，以「新・原宿百景」作主題，帶領讀者遊覽原宿一帶的新潮店舖和景點，絕對是比那些「東京旅遊王」強大得多的購物指南。

潮著BAPE羊皮褸。（Mercari）

當然用上木村大神做Cover，除了因為他的江湖地位外，他對原宿潮流的貢獻同樣既深且遠。除了頸項上的Goro's銀飾外，無論是HYSTERIC GLAMOUR、BAPE還是NUMBER (N)INE，在過去二十年來木村拓哉總是如影隨形地穿上這些品牌單品，拍攝各大雜誌封面、電視節目和出席公開場合，既奠定自身潮流巨星的地位，更令到裏原宿品牌名震世界，絕對是繼藤原浩之後第二位關鍵人物。

著名攝影師操上和美（PTT）

肖像相集《Portrait》中的Stephen Hawking。（Portrait）

今次《SWITCH》「新・原宿百景」專題可謂精銳盡出，Model有木村，操刀攝影工作則請到大師級的操上和美，作為知名廣告界攝影師，84歲的操上和美曾拍攝之經典作品多不勝數，最廣為人知的作品，就是其人物肖像相集《Portrait》，Stephen Hawking、Sean Connery、Keith Richards、北野武、金城武等等各大流派的天王巨星，一一匯集其中，成為不世經典。

除了父親木村拓哉外，兩年前二女木村光希初登日本《ELLE》雜誌封面的一系列時尚大照，同樣由操上和美操刀，話題性甚高。