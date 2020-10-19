【PORTER x Levi’s】TANKER物料TYPE II版型　本季最具話題聯乘作

PORTER及Levi’s®破天荒聯乘合作，結合雙方經典元素，以話題之作慶祝株式會社吉田創立85週年。

為慶祝株式會社吉田創立85周年，PORTER與Levi's®宣布推出聯乘系列。（PORTER）

時光荏苒，要在變化萬千的世界裡要屹立85年絕非簡單之事。為了慶祝母公司株式會社吉田創立85周年，PORTER聯乘Levi's®，以吉田克幸於1983年創製的PORTER經典手袋「TANKER」，糅合Levi's®經典Trucker Jacket，帶來Levi’s® x PORTER聯乘TYPE II夾克系列。

以三層式構造布料理念製作的TANKER，外層以尼龍斜紋布製成，中層聚酯棉及內層則是NYLON TAFFETA，防水、耐磨，亦輕巧舒適。柔軟兼具功能性的TANKER，逐漸受日本各年齡層的男士喜愛，一改當時日本男性上班族只拎皮革公事包的現象。其後更在日本風的引領下風靡全亞洲，成為當年人人必買的經典手袋。

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這些年來，不少品牌與PORTER聯乘合作時，均會採用TANKER作為基礎。是次PORTER與Levi's®的合作亦然。夾克以Levi's®經典Trucker Jacket為基礎，再以PORTER TANKER物料製作，加上以TANKER經典軍綠及黑色為褸面配色，搭配內側的鮮橙色，保留並揉合了兩大品牌的經典元素。

夾克領口位置附有印上品牌名稱的皮標；褸面袋口的大小經改良後變大，右邊附有一個連肩帶的可拆式小袋；原來的鈕扣亦改良按壓式啪扣，大大提升功能性。

Levi’s® x PORTER聯乘TYPE II夾克系列（PORTER）

Levi’s® x PORTER聯乘TYPE II夾克系列（PORTER）

系列將率先於10月23日於PORTER表參道門店及株式會社吉田的網店上架，再於11月2日於Levi’s ® 原宿旗艦店及大阪門店發售，定價為¥49,000日圓，將提供S至XL尺寸，屆時定必成為搶手貨品。