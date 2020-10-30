【Patagonia】貫徹對大自然的關懷　Bivy羽絨內外都是「垃圾」？

環保議題是近年時裝界的主流趨勢，向來對環保尤其執著的美國戶外服裝品牌Patagonia是當中的表表者；去年品牌「反商業原則」地推出回收羽絨製作的Recycled Down，即使增加製作成本，亦希望令這種受爭議的衣服原材料變得更環保得來亦人道。 今年品牌在秋冬季推出的Bivy系列，進一步增加環保物料的成份，幾乎全件衣服，從內到外本來都是經已被人棄置的「垃圾」。

Reversible Bivy Down Vest：（按圖放大）

Patagonia Reversible Bivy Down Vest從內到外都由再生物料製成。（品牌圖片）

踏入秋冬季，氣溫漸涼，不少人開始打點禦寒衣物時，既溫暖又輕巧的羽絨，無疑是其中一個受歡迎的選項。不過，隨著環保議題得到全球更廣泛的關注後，更多人認知到生產羽絨背後的血腥殘酷真相，從而拒絕並批評這種傳統原材料，以阻止活生生從鴨、鵝身上拔毛的虐待動物慘況。

虐待動物慘況減少了，但客觀的現實是，穿衣保暖依然是人類生活的基本需要。除了使用現代科技發明的新興人造物料取代動物皮毛外，市面上其實亦早已存在極大量「已成事實」的羽絨衣服，穿舊了後被棄置成為垃圾，那些本來仍有利用價值的材料，白白做成浪費。

人與動物的關係，理應更加和諧。（品牌圖片）

於是過去幾年間，縱使Patagonia依然有羽絨出品，卻早已放棄了一手的材料來源，取而代之的是品牌旗下全部羽絨產品，皆從二手衣物中回收。採用由墊子、被褥或其他無法轉售的衣料內的鴨絨及鵝絨，經篩選、清洗，作出600至700的蓬鬆度的加工而成。不再在製衣過程中添加額外的傷害，但既然已經存在的材料，卻物盡其用。

不少被棄置的物料其實還可再用。（品牌圖片）

上面所提及的已經是過去幾年的製作原則，Patagonia今季的Bivy羽絨系列進一步升級原材料的「環保標準」，不但「內層」的羽絨是百分百回收得來，及至外層物料的環保成份亦更高。以男裝的Reversible Bivy Down Vest為例，雙面可穿的設計上，品牌將以往慣常使用的塔夫綢，新版改為70%再生物料的製造的聚酯抓毛絨；

背心的另一面亦是經過DWR潑水處理的Pertex 100%再生聚酯平紋織面，以及百分百的再生尼龍過肩，幾乎全件衣服，都是由被人棄置的廢料改造而成，只是在少數未能完成以再生物料取代的位置，才使用了部份少量一手原材料，卻兼具復古的美式戶外風格，舒適而不失野外裝備的粗獷觀感。抗水、保暖、防風的性能亦十分出眾，可算既實用而對自然環境影響較少的時裝生產模式之一，種種動作結合起來，亦令Bivy系列全部產品都通過公平貿易認證（Fair Trade Certified）。

Bivy Jacket & Hooded Vest：（按圖放大）

Boys' Bivy Down Hoody & Down Vest：（按圖放大）

Patagonia的出品向來都是實用、耐用聞名，它們在部份美國的商店甚至會推出舊衣修補的服務，從生產到補養都但求盡可能減少浪費，增長衣服與材料的壽命。今季的Bivy系列共推出了男裝、女裝及童裝的外衣和背心出品，在都市機能風盛行的當下，入手入山系服裝前先多走一步，了解它的生產來源，自然令純粹的消費行為外，增添一層人文關懷的意願。