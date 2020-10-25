【Goldwin】日版North Face幕後推手　由昭和走到令和大人戶外服

如果你喜歡The North Face，而且特別喜歡日本版Purple Label的話，那你不應該錯過Goldwin這個日本品牌。 不知情的看到品牌近年服飾，可能會以為他們只是個借鑑Purple Label的新興城市戶外品牌，然而搞清來龍去脈，知道品牌與Purple Label的「真正關係」後，反而可能會欣賞Goldwin的眼光，以及想在日本開創新局面的野心。

Goldwin成了大人風的Urban Outdoor代表（Goldwin）

成立於昭和年代的1951年，前身是一家針織品工廠，數年後搖身一變成為運動服飾工廠，並正式確立Goldwin這個名字。打開公司簡歷你可能會嚇倒，由The North Face、Helly Hanson、Filson等國際品牌的日本代理，都是由這家公司所包辦。2003年時，Goldwin的前品牌總監本間永一郎Eiichiro Homma開創了Nanamica，並為前東主Goldwin集團代理的The North Face，開創了Purple Label這個日本獨家支線系列。換句話說，沒有Goldwin就沒有Nanamica，就更沒有後來The North Face Purple Label支線了。

Goldwin專門店設計也有別於一般Outdoor服飾店（Goldwin）

那Goldwin是如何從純粹的戶外品牌，蛻變成為一個城市戶外品牌呢？2016年時，Goldwin請到了MARKWARE創辦人石川俊介執刀設計，以石川俊介擅長的美式、簡約「大人服」設計，於同年推出Goldwin Lifestyle這一支線，正式加入城市戶外品牌的混戰。而得力於Goldwin經營滑雪服飾多年，擁有極深厚的戶外服生產技術，加上石川俊介優良的設計，不過短短五年，就在城市戶外界別中獲得極大的關注度。

誠然Goldwin的主線戶外運動服飾，論技術含量絕對是業界中的高階水準，然而Goldwin Lifestyle這一支線無疑更令人驚豔，明明深藏品牌的高端開發技術，卻都把細節隱藏起來外形卻出奇地簡潔俐落，而且是穿許多年都不會過時的款式，甚或有一種經典品牌的況味。前不久Goldwin lifestyle剛發佈了2020的秋冬系列，以下讓我們欣賞這個況味成熟，同時富含技術含量的城市戶外服飾，可以為戶外休閒帶來怎麼精彩的設計。

四款Goldwin定番單品

GORE-TEX Bal Collar Coat

Insulated Long Sleeves

Combat Wool Jacket

Mountain Jacket

按圖重溫更多Nanamice和The North Face Purple Label設計：